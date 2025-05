Originario di Halifax, dove è nato nel 1991, Ed Sheeran ha ottenuto un successo mondiale già da giovanissimo. Ad aiutarlo a tenere i piedi per terra, però, ci ha pensato Cherry Seaborn, sua moglie. Ma chi è la donna al fianco di uno dei musicisti più amati al mondo? La loro è una storia d’amore super romantica: i due, infatti, si sono conosciuti quando erano ancora al liceo e hanno proseguito la loro storia anche più avanti, nonostante l’immenso successo avuto appunto da Edward. Ma facciamo un passo per volta. Ed e Cherry si sono conosciuti al liceo e più precisamente alla Thomas Mills High School di Framlingham di Suffolk, un posto di appena tremila anime. Proprio lì, dove tutti si conoscono, Edward ha incontrato quella che poi, anni dopo, sarebbe diventata sua moglie.

Ed Sheeran sostiene Lucio Corsi all'Eurovision: il cantante spiazza con una storia sui social/ Cos'ha detto

Lei era carina, intelligente e sportiva: sognava di volare negli Stati Uniti per lavorare nel mondo della finanzia. Ed Sheeran, invece, sognava il mondo della musica. Dopo il liceo lei è volata in North Carolina per studiare, lui invece a Londra per cantare in strada. Nonostante le loro strade si siano separati, proprio negli Stati Uniti i due si sono riscontrati. È successo a casa di Taylor Swift per il 4 luglio, ad una festa. Lui, invitato dalla cantante americana, ha pensato a sua volta di chiamare Cherry Seaborn, sapendo del suo trasferimento negli Usa. E così, i due si sono ritrovati e innamorati.

Cherry Seaborn, chi è la moglie di Ed Sheeran/ "Tutto nella mia vita è migliorato da quando c'è lei"

Ed Sheeran, così ha ritrovato la moglie Cherry Seaborn

Dopo essersi ritrovati, Ed Sheeran e Cherry Seaborn hanno girato il mondo insieme per un anno, fino a tornare a Londra: lei, dopo l’addio all’America, ha scelto appunto di stabilirsi al fianco del suo nuovo fidanzato. E nel frattempo è arrivato anche il matrimonio e due figli: “Se immagino la mia felicità, è così: vivere in campagna, avere una marea di figli che mi corrono intorno, una moglie al mio fianco, scrivere canzoni ogni giorno per altri, poi andare a prendere i bambini a scuola” ha rivelato Ed Sheeran. Dunque, al momento, la felicità non sembra essere così lontana per lui.