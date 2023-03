Ed Sheeran “mia moglie incinta ha avuto un tumore”/ “Il mio migliore amico…”

Ed Sheeran annuncia il nuovo album, Subtract, dopo un periodo complicato

Ed Sheeran torna sulla scena musicale con l’imminente pubblicazione di un nuovo album, intitolato “-” (Subtract), in uscita il 5 marzo. Un album che riassume il suo ultimo periodo di vita, fatto di alti e bassi, in cui si è interamente dedicato alla musica ma in cui ha dovuto far fronte anche ad una serie di dolori. Come accaduto all’inizio dello scorso anno. A rivelarlo è lo stesso cantautore in un lungo post Instagram, in cui descrive il suo album come intimo e riferito a questo particolare periodo della sua vita, segnato da dolori e rinascita.

“Ho lavorato su Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte“: così si apre il suo post, che prosegue: “Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri“.

Ed Sheeran ricorda benissimo il suo periodo più difficile, quello di inizio 2022, quando ha dovuto far fronte a 3 dolorosissimi capitoli della sua vita: “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria“.

Il dolore e la sua rinascita sono ora contenute in questo nuovo disco, forse meno legato ai gusti del suo pubblico ma più fedele a se stesso: “Come artista non mi sentivo come se potessi mettere in modo credibile un corpus di opere nel mondo, che non rappresentasse accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita. Questo album è puramente questo. Sta aprendo la botola nella mia anima. Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove sono nella mia vita adulta. Questa è la voce del diario dello scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso. Questo è Subtract“.

