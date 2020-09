Ed Sheeran papà, è nata Lyra Anctartica/ “Cherry e io siamo pazzi di lei”

Ed Sheeran finalmente papà. Sui social i fan festeggiano la lieta novella facendo finire l’artista in tendenza mentre lui annuncia al mondo che la sua Cherry ha dato alla luce la sua prima figlia svelando anche il suo strano (e lungo) nome destinato a far discutere e a dividere il pubblico tra chi lo adora già e chi, invece, lo trova un po’ esagerato. Sicuramente Ed Sheeran se ne farà una ragione visto che, al momento, l’unica cosa che interessa lui e Cherry è solo la loro bambina, la piccola Lyra Anctartica Seaborn Sheeran. Lo stesso artista sui social ha scritto: “Ciao a tutti vi scrivo per dirvi che Cherry ha messo al mondo la nostra prima figlia. Si chiama Lyra Anctartica Seaborn Sheeran. Siamo completamente pazzi di lei!. Spero che ci capiate e che saprete rispettare la nostra privacy. Vi mando tanto amore e ci rivedremo quando sarà il momento di tornare”.

ED SHEERAN PAPA’: E’ NATA LYRA ANCTARTICA

Insieme alla didascalia, Ed Sheeran ha pubblicato la foto di una copertina colorata e di microscopici calzini ma nessuna traccia della sua bambina e nemmeno della neo mamma. Al momento tutto tace sul resto ma quello che sappiamo è che mamma e figlia stanno bene, che la famiglia per il momento si concentrerà sulla nuova arrivata e, per il momento, anche la musica e i fan di Ed Sheeran dovranno attendere visto che lui stesso ha rimandato il suo ritorno a quando le circostanze lo permetteranno. Il cantautore ventinovenne e la moglie Cherry Seaborn, 28, giocatrice di hockey, sono riusciti a tenere segreta la gravidanza grazie al lockdown passato nella campagna del Suffolk ma il mese scorso la notizia si è diffusa in fretta annunciando l’arrivo della bambina entro la fine dell’estate. Lo stesso Sun aveva scritto: “Sono al settimo cielo, non vedono l’ora di conoscere il bebè. Così hanno iniziato a dare la notizia ad amici e parenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA