Ed Sheeran presto papà/ La moglie Cherry Seaborn incinta del primo figliol

Ed Sheeran presto papà. Secondo un’indiscrezione riportata dal The Sun, la moglie del cantante, Cherry Seaborn, sarebbe incinta del primo figlio. La gravidanza sarebbe stata nascosta al punto che il parto sarebbe atteso tra poche settimane. Secondo il Sun, infatti, il primo figlio della coppia dovrebbe nascere entro la fine dell’estate. A svelare tutto è stata una fonte vicina al cantante che ha raccontato come trascorrere il lockdown nella casa di campagna nel Suffolk ha permette «di tenere segreta la gravidanza. Sono al settimo cielo, non vedono l’ora di conoscere il bebè. Così hanno iniziato a dare la notizia ad amici e parenti», ha raccontato la fonte. La gravidanza di Cherry Seaborn, dunque, sarebbe ormai agli sgoccioli. Il cantante confermerà la dolce notizia o attenderà di conoscere il suo primogenito?

ED SHEERAN PRESTO PAPA’: IL SILENZIO SUI SOCIAL

Della futura paternità di Ed Sheeran, dai social non traspare alcun indizio. Il cantante, molto riservato, pubblica raramente cose riguardanti la propria vita privata. I fans, tuttavia, sperano che stavolta faccia un’eccezione confermando la gravidanza della moglie Cherry Seaborn. I due, amici dall’infanzia, fanno coppia fissa dal 2015 e nel gennaio del 2019 si sono sposati in gran segreto. La notizia del matrimonio, infatti, è stata diffusa solo dopo il fatidico sì. «Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia. Voglio vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa», aveva raccontato tempo fa il cantante come ricorda Vanity Fair. Il sogno di vedere tanti bambini intorno a sè si starebbe già avverando. Il cantante, dunque, annuncerà presto l’arrivo del suo primo figlio?



