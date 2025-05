Eurovision 2025, Ed Sheeran pazzo di Lucio Corsi: “La canzone dell’Italia è stupenda!”

Ed Sheeran sostiene l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025! Ebbene sì, il cantante dai capelli rossi ha da poco pubblicato una storia su Instagram con queste parole: “Italy’s Eurovision song was brilliant“, ovvero, “la canzone dell’Italia all’Eurovision è bellissima!”. Il suo complimento ha subito fatto il giro del web diventando presto un motivo di vanto non da poco per gli italiani che stanno sostenendo Lucio Corsi al celebre contest europeo.

“ED SHEERAN HA FATTO UNA STORIA PRO LUCIO CORSI!Lui si che se ne intende! Nessun altro cantante italiano l’ha fatta maledette lobby“. Così “ilmenestrelloh” ha commentato la grande notizia su X facendo esplodere il web. Di certo un sostegno da un grande come Ed Sheeran non si vede tutti i giorni, segno che il nostro Lucio Corsi sta facendo davvero bene (leggi qui per sapere come è andata la sua esibizione alla finale Eurovision 2025). Il cantante toscano non smette di stupire i fan e a quanto pare nemmeno gli artisti più amati a livello mondiale. Che dire, complimenti Lucio Corsi! A quando un duetto?