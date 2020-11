Eda Marì eliminata a X Factor 2020?/ La calabrese al ballottaggio..

Eda Marì eliminata a X Factor 2020 al ballottaggio?

Eda Marì sarà la prima eliminata di X Factor 2020? Il rischio c’è davvero visto che la bella calabrese arrivata con tanta grinta sul palco dei live, è finita al ballottaggio. Solo all’inizio di questa seconda puntata in onda oggi conoscerà il suo destino e, in particolare, il collega con il quale andrà allo scontro finale sperando di rimanere in gara. Prima di farlo, però, il suo giudice in settimana è andato a trovarla per commentare insieme l’esibizione e farle notare quanto sia stata statica assegnandole ora il brano ‘Anche Fragile’ di Elisa (che lei stessa ha scelto tra le due opzioni presentate da Mika). Riuscirà a portare a casa i sì utili in questo quarto live? Eda Marì ha 25 anni, viene da San Lucido, un paese in provincia di Cosenza, un paesino che le sta stretto e in cui è difficile vivere quando si hanno interessi così grandi come la musica che le permette di essere libera. Manuela Agnelli si sta occupando di lei ed è pronto a farle capire che può avere fiducia nelle sue doti e che dentro di lei c’è qualcosa di grande e importante, ma le cose non sono andate come previsto.

Eda Marì delude con Male nel primo live di X Factor 2020

Mika ha presentato la cantante calabrese dicendo che anche lui ha deciso di fare musica per non nascondersi più, per condividere e tirare fuori tutto e lo stesso deve fare Eda Marì portando di nuovo sul palco la prima canzone che abbia mai scritto, il suo inedito per il primo live di X Factor 2020. Stretta in una sorta di trono, la cantante si è lasciata andare alla sua esibizione sulle note di ‘Male’ in cui la voce sembrava un po’ debole rispetto alla musica, se non nel ritornello, e l’esibizione non ha convinto i giudici che l’hanno vista un po’ troppo statica. Manuelito la trova molto intensa, bella da vedere e ha sentito che quello che canta lo ha provato davvero, lui è molto contento del suo percorso ma deve un po’ migliorare nella scrittura ma è sicuramente nelle mani giuste, quelle di Mika. Manuel Agnelli è sicuro che lei sia molto a fuoco e, indipendentemente dai gusti, è davvero molto intensa. Emma Marrone ha trovato il pezzo molto interessante a livello produttivo ma sembrava davvero molto bloccata sul palco. Anche per Mika, Eda Marì avrebbe dovuto occupare il posto che merita.



