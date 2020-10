Eda Marì, inedito Male, Over/ La 25enne che ha fatto commuovere Emma (X Factor)

Eda Marì, pseudonimo di Edda Maria Sessa, è una delle concorrenti facenti parte della categoria Over di X Factor 2020, la squadra capitanata da Mika. Il cantante libanese non è stato l’unico però a notare la grande qualità della 25enne originaria di San Lucido, paese della provincia di Cosenza che guarda sul mare. Anche Emma, al termine della performance in cui Eda ha presentato il suo inedito “Male“ e che la cantante proporrà durante la prima puntata dei live, non ha trattenuto le lacrime sottolineando di aver ricevuto tutta l’emotività della ragazza che fino a pochi istanti prima aveva interpretato un brano denso di un significato non scontato. “La canzone non è rivolta a una persona in particolare, si riferisce a un insieme di incontri sbagliati, a persone che vogliono prendere il sopravvento su di te e guidare la tua vita, ti dicono di non fare una cosa, di non uscire vestita in un certo modo, di non farti nemmeno tatuaggio: se devo sbagliare, voglio sbagliare da sola“, ha spiegato al Corriere della Sera.

Eda Marì, la 25enne di San Lucido che ha commosso Emma

Fino al debutto sul palco di X Factor, l’esistenza di Eda Marì è stata scandita da due grandi passioni: la musica e la danza. La ragazza, infatti, insegna danza ai bambini, nella scuola aperta da sua mamma 30 anni fa. Per comprendere il profilo del suo personaggio, però, non si può prescindere dall’indagare il legame con la sua terra d’origine. Al Corriere della Sera, Eda Marì ha parlato in questi termini di San Lucido, località tirrenica meta di vacanze estive per tanti calabresi e non solo: “Senza l’impegno costante del canto e della danza sarebbe stato ancora più difficile. Se non hai una passione da coltivare vivere in un paesino piccolo è dura, non ci sono stimoli né svaghi. La mia adolescenza è stata solo danza e musica, musica e danza. Era il mio modo per viaggiare pur restando ferma. Sono rimasta sempre qui, in Calabria, con due sentimenti opposti: da un lato ero insoddisfatta, perché hai voglia di evadere, qui sembra che non ti basti mai nulla, hai voglia di superare la linea, vedere cosa c’è oltre tutto questo. Dall’altro è bellissimo alzarsi e vedere il mare, assaporare il silenzio, io sarò sempre grata al mio paese perché mi ha dato tanta forza. Tutti sono andati fuori, sono pochi i ragazzi che hanno investito nel paese“. La curiosità di vederla nuovamente sul palco è tanta: Eda Marì riuscirà a scalare le vette di X Factor 2020?





© RIPRODUZIONE RISERVATA