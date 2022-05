Edaordo Tavassi, frecciatina a Mercedesz Henger/ “Ha trovato subito il rimpiazzo…”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, tutto finito all’Isola dei Famosi 2022

L’arrivo di Mercedesz Henger sull’Isola dei Famosi 2022 aveva entusiasmato Edoardo Tavassi che, sin dai primi giorni, aveva mostrato interesse nei confronti della figlia di Eva Henger. La lite tra Mercedesz e Nicolas Vaporidis, insieme alle parole della sorella Guendalina che l’ha esortato ad aprire gli occhi svelando come, pochi giorni prima di partire per l’Honduras, nella vita di Mercedesz ci fosse un’altra persona, ha spinto Edoardo a schierarsi totalmente dalla parte di Nicolas Vaporidis durante la 17esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 al termine della quale sono finiti in nomination proprio Mercedesz e Nicolas.

Tornati sulla spiaggia, la Henger ha cominciato a chiacchierare con Luca Daffrè, uno dei nuovi naufraghi insieme a Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Gennaro Auletto che, invece, si è avvicinato ad Estefania. Vedendo Mercedesz e Luca vicini, Edoardo si è lasciato andare ad una dichiarazione mostrata dal daytime del 17 maggio.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, nemici-amici?

Tutti i naufraghi, dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato l’eliminazione definitiva di Clemente Russo, tornati sulla spiaggia, hanno fatto ambientare i nuovi concorrenti. Vedere vicino Mercedesz e Luca Daffrè, però, ha scatenato la reazione di Edoardo Tavassi che ha lanciato una frecciatina alla Henger. “Ha trovato il rimpiazzo già. Sono stato rimpiazzato subito”, ha detto Edoardo a Guendalina e Carmen Di Pietro.

“Conoscendo mio fratello, non le ha messo su una croce, ma tutto ciò che è presente sull’isola“, ha detto Guendalina. “Dopo un’ora stava già chiacchierando con un altro. L’amore dura, poi in un’ora ti innamori di un altro. Penso che con la parte sentimentale lei sta apposto”, ha concluso Tavassi.

