Edd Byrnes morto a 87 anni/ Addio a Vince Fontaine di Grease: scomparsa improvvisa

Lutto nel mondo del cinema: è venuto a mancare Edd Byrnes, attore divenuto famoso in particolare per aver recitato nel film cult “Grease”. Byrnes aveva 87 anni, e il suo decesso è giunto improvviso, per cause naturali, nella sua casa in California, a Santa Monica. Come ricorda l’edizione online di TgCom24, aveva interpretato Vince Fontaine, il conduttore della gara di ballo nel film di John Travolta, ma anche l’investigatore privato Kookie nella serie tv dal titolo “Indirizzo permanente”. A dare la notizia del suo decesso è stato il figlio, Logan Byrnes, attraverso la propria pagina Twitter: “Era un uomo straordinario – ha scritto – e uno dei miei migliori amici”. Edd Byrnes non era il suo vero nome, ma semplicemente un nome d’arte, in quanto all’anagrafe figurava come Edward Breitenberger, nato a New York il 30 luglio del lontano 1933. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema iniziò negli anni ’50, grazie alla serie televisiva “Indirizzo permanente (77 Sunset Strip)”, andata in onda dal 1958 fino al 1963.

EDD BYRNES MORTO A 87 ANNI: LA SUA LUNGA CARRIERA

In 137 episodi, come già anticipato sopra, Byrnes interpretò il personaggio di Kookie, amante del rock & roll nonché investigatore privato aspirante. All’epoca ebbe un successo clamoroso al punto che il suo nome venne inserito nella lista dei 25 grandi idoli di quegli anni degli adolescenti, da parte del magazine Tv Guide. Sulla scia dell’entusiasmo e del grande successo, Byrnes incise anche un disco assieme a Connie Stevens dal titolo “Kookie, Kookie (Lend Me Your Comb)”, che divenne disco d’oro e che conquistò addirittura la quarta posizione nella classifica di Billboard del 1959, restando in graduatoria per ben 13 settimane ininterrotte, più di tre mesi. In seguito recitò per i film “Colpo grosso”, “Pugni, pupe e pepite” e Un dollaro d’onore”, e seguirono diverse apparizioni negli anni ’60, ’70 e ’80 in serie tv come “Polvere di stelle”, “Mannix”, “Il virginiano”, “Marcus Welby”, “Sulle strade della California” e “Love Boat”. Lavorò anche in Italia, a metà anni ’69, recitando in alcuni spaghetti western, leggasi “7 winchester per un massacro” e “Vado… l’ammazzo e torno”. L’ultimo lavoro avvenne 1999, quando si ritirò dopo essere apparso in tre episodi della mitica “La signora in giallo”.

