Chi era Eddie Cosina, poliziotto della scorta di Paolo Borsellino che venne ucciso nella strage di via d'Amelio? Il trasferimento da Trieste e Palermo

Una delle vittime della strage di via d’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque tra uomini e donne della scorta, si chiamava Eddie Cosina. Nato in Australia, dove la famiglia di origine triestina era emigrata, tornò in Italia a metà degli anni sessanta, quando era appena un bambino.

I suoi genitori si stabilirono a Muggia, in Friuli. Cresciuto con il sogno di fare il poliziotto, a ventuno anni rimase orfano di padre e rinunciò al corso per prendere parte alla polizia giudiziaria. Nel 1983 entrò però nella Digos e dopo ancora, nel 1990, nel nucleo anti-sequestri, per poi passare alla divisione anticrimine.

A segnare la vita di Cosina fu, come per tanti altri colleghi, la strage di Capaci. Dopo la morte di Giovanni Falcone, ucciso in un attentato, si rese infatti necessaria la presenza più massiccia di agenti di scorta. Nel maggio del 1992 fece richiesta per entrare nella direzione investigativa antimafia e venne spostato a Palermo, accettando il posto che sarebbe dovuto essere di un collega che però poco prima diventò padre.

Il 19 luglio Eddie Cosina non avrebbe dovuto essere in servizio ma decise di lavorare ugualmente come agente di scorta di Paolo Borsellino. Proprio in quel giorno rimase ucciso insieme ai colleghi della scorta, Agostino, Emanuela, Claudio e Vincenzo Fabio. Morì anche il giudice Paolo Borsellino. Oggi Eddie Cosina riposa nel cimitero di Muggia, dove aveva vissuto dopo essere tornato dall’Australia e dove il suo ricordo rimane vivo.

Eddie Cosina, chi era l’agente ucciso nella strage di via D’Amelio: un giardino in sua memoria

A Muggia, in provincia di Trieste, a Eddie Cosina è stato dedicato un giardino. Il poliziotto ucciso nella strage di via D’Amelio è rimasto infatti sempre nel cuore e nella memoria della popolazione del suo paese, che ha deciso nel 2023 di dedicargli un giardino pubblico, alla presenza dei suoi cari.