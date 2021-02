Eddie Murphy/ “Il principe cerca moglie ha un sequel: è un gran bel film”

Eddie Murphy è tra i protagonisti de “Il principe cerca moglie“, il film cult del 1988 diretto da John Landis in onda su Italia 1. Nella pellicola accanto al simpaticissimo attore americano ci sono anche: James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Louie Anderson e tanti altri. Il successo del film ha spinto dopo tanti gli anni l’intero cast a mettersi a lavoro sul sequel dal titolo “Il principe cerca moglie 2 – Coming 2 America” in arrivo dal prossimo 5 marzo 2021 in esclusiva su Amazon Prime. L’attore è entusiasta del progetto: “la cosa che mi ha fatto più piacere del tornare a lavorare con il cast originale è stata quella di fare un altro film bello come il primo” – sottolineando – “la cosa che ho preferito è stata riunire tutti insieme, inclusi Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos, James Earl Jones e tutti gli altri componenti della mia famiglia reale, e fare un film eccezionale”.

Un ritorno molto attesa dai fan della commedia, ma anche dagli stessi protagonisti visto che lo stesso Eddie Murphy non ha nascosto: “la cosa che mi emoziona di più è che il pubblico vedrà un bel film. Abbiamo nuovi fantastici attori nel cast, tra cui Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Jermaine Fowler, KiKi Layne e mia figlia Bella Murphy, che sono davvero divertenti e che si sono impegnati al massimo. È un gran bel film e sono davvero emozionato di farlo vedere al pubblico”.

Eddie Murphy, Il principe cerca moglie ha un sequel: “è il momento ideale per tornare”

Eddie Murphy non ha alcun dubbio sul sequel del film “Il principe cerca moglie”: “questo è il momento ideale per tornare a Zamunda, perché è passato un bel po’ di tempo da quando abbiamo avuto una grande commedia che si potessero godere davvero tutti. Zamunda è un posto molto divertente, ed e’ proprio quello di cui il mondo ha bisogno di questi tempi”. Una carriera ricca di successi per Eddie Murphy che ha recitato in film diventati dei cult come la trilogia di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle e tanti altri.

In realtà proprio l’attore ha rivelato di aver rifiutato un ruolo nel film cult “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”: “dovevo fare la parte che poi hanno dato a quel tizio, Bob Hoskins, quando mi hanno spiegato che tipo di film doveva essere io gli ho detto: “Persone in carne e ossa e cartoni animati? A me pare una str***ata! Adesso ogni volta che lo vedo mi sento davvero un’idiota”. Non solo, tra i rifiuti celebri della star americana c’è anche il film “Ghostbusters”: “nel 1984 feci Beverly Hills Cop. Non è esattamente che abbia rifiutato la parte, in quanto non ero proprio disponibile a quel tempo, perché stavo girando questo altro film”.



