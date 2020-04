Eddie Redmayne/ “Animali fantastici? Avevo fatto il provino per Harry Potter ma…”

Pubblicità

Eddie Redmayne è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni. È il protagonista della saga Animali Fantastici, in cui interpreta Newt Scamandro, ma pochi sanno che quello di lavorare nel mondo magico di J. K. Rowling era un sogno che Redmayne aveva già dai tempi del primo film di Harry Potter. Infatti in un’intervista di qualche tempo fa ha ammesso di aver fatto il provino per un ruolo molto importante nella saga del celebre maghetto. “Ho fatto il provino per Tom Riddle quando ero all’università ma l’ho fallito miseramente”, ha raccontato Redmayne durante un’intervista al magazine Empire. Ma non è tutto, perché ha poi ammesso che: “Nel corso degli anni ho sempre sperato di essere scelto come membro della famiglia Weasley, ma sfortunatamente quella chiamata non è mai arrivata”. In effetti i colori del viso e dei capelli lo avrebbero reso perfetto come fratello di Ron.

Eddie Redmayne, da La teoria del tutto a Animali Fantastici

Il sogno di essere parte del mondo di Harry Potter si è tuttavia realizzato successivamente, seppur in un modo inaspettato. Eddie Redmayne è stato infatti scelto come Newt Scamandro per Animali Fantastici E Dove Trovarli e, successivamente, per Animali Fantastici: I Crimini Di Grindelwald. Prima della fortunata saga lo abbiamo però visto in altre pellicole molto importanti come Elizabeth: The Golden Age e The Other Boleyn Girl, mentre nel 2014 si consacra definitivamente con il ruolo del leggendario fisico Stephen Hawking nella pellicola The Theory of Everything, grazie al quale riesce a portarsi a casa un Golden Globe Award e un Oscar come ‘miglior attore’.



