Eddie Van Halen ha il cancro alla lingua/ “Tutta colpa del plettro della chitarra”

Eddie Van Halen ha il cancro alla lingua, il leggendario cantante ha svelato la sua battaglia più importante rivelando anche un particolare davvero incredibile. La rockstar ha svelato come in realtà la sua sfida contro questo male oscuro sia partita quasi 20 anni fa quando gli fu diagnosticato il tumore per la prima volta. Da allora numerose volte le metastasi sono tornate, rendendo la sua vita di fatto molto più complicata. Tmz svela come l’artista starebbe viaggiando in continuazione tra Stati Uniti e Germania per sottoporsi alle cure mediche e che tra le cause ci sia il plettro della chitarra.

Eddie Van Halen ha il cancro alla lingua: le sue parole

Eddie Van Halen ha voluto raccontare il suo cancro alla lingua, di cui non ha mai fatto mistero. Nel 2015 a Billboard svelò: “Vivo praticamente in studio di registrazione dove c’è molta energia elettromagnetica. Fumavo e facevo uso di droghe. Anche se i miei polmoni sono del tutto puliti”. Tra le cause principali ci sarebbe il plettro di metallo della chitarra che solitamente usava tenere in bocca. Nel 2000 l’artista fu sottoposto al terzo intervento per rimuovere il cancro sulla lingua. Nel 2002 arrivò la notizia di una guarigione definitiva, cosa però poi purtroppo non confermata dai fatti negli anni seguenti.

