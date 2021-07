Eddy Martens, Pino Motta, Sergio Cossa: ex Antonella Clerici/ Due matrimoni, poi..

Pino Motta, Sergio Cossa ed Eddy Martens hanno qualcosa che li accomuna: tuti e tre sono stati fidanzati e o sposati con Antonella Clerici. Prima della relazione con l’imprenditore genovese Vittorio Garrone, la nota conduttrice televisiva è stata sposata addirittura due volte e fidanzata a lungo con Eddy Martens. Il suo primo marito si chiama Pino Motta, ex giocatore di pallacanestro. conosciuto negli anni ottanta e sposato nel marzo 1989. Il loro amore, tuttavia, non è andato oltre i due anni. Antonella Clerici non ha smesso di credere nei sentimenti e nel principe azzurro, così nel 2000, a Manhattan, ha sposato il produttore musicale Sergio Cossa. Anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto e le strade della coppia si sono separate nel giro di una manciata d’anni. Dopo il doppio matrimonio andato in fumo con il produttore musicale Cossa, la conduttrice ha finalmente conosciuto Eddy Martens.

Antonella Clerici/ Quando a Domenica In cucinò in diretta con la figlia Maelle

Eddy Martens e Antonella Clerici, la conduttrice diventa mamma

Con Eddy Martens, Antonella Clerici era convinta di aver trovato il giusto equilibrio. Non è un caso che la loro storia d’amore sia durata dieci anni e che dalla loro relazione sia nata Maelle. Secondo i rumors del gossip la loro storia Eddy Martens e Antonella Clerici sarebbe terminata a causa di un presunto tradimento della conduttrice con il chirurgo ortopedico Adolfo Panfili. La conduttrice aveva conosciuto Martens nel 2006 in Marocco, dove si sono innamorati. I due fin da subito non sono stati visti di buon occhio dall’opinione pubblica, che li considerava troppo distanti l’uno dall’altra, soprattutto per una questione di età. In pochi all’epoca avrebbero scommesso sul fatto che la loro relazione sarebbe durata ben dieci anni. Dopo la rottura con Eddy Martens, la Clerici ha poi conosciuto Vittorio Garrone, suo attuale compagno.

LEGGI ANCHE:

Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Alle spalle un matrimonio fallitoAntonella Clerici/ "Sposerò Vittorio Garrone. Eddy Martens? Come un fratello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA