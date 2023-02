Eddy Siniscalchi, chi è il fidanzato di Valeria Marini/ L’ultima dedica social e…

Chi è Eddy Siniscalchi, il fidanzato di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è l’uomo che ha conquistato Valeria Marini facendole nuovamente credere nell’amore. Imprenditore finanziario e immobiliare è più giovane di Valeria Marini di cui si è innamorato e con cui è davvero felice. Una storia che ha travolto la showgirl che, dopo tante storie finite male, non pensava di poter ritrovare nuovamente l’amore, “Abbiamo molto feeling, mi tratta bene, c’è molta intesa, sopporta tutte le esigenze del mio lavoro”, ha raccontato la Marini a Verissimo in una puntata trasmessa a gennaio 2023.

“Ci siamo rincontrati dopo vent’anni. Avevamo avuto un love affair un po’ come Jennifer Lopez e Ben Affleck. Quando ci siamo rivisti si è riaccesa la fiamma. Ora dobbiamo vedere se sarà l’amore for ever o no. C’è feeling e molta intesa, mi tratta bene. Sopporta tutte le esigenze del mio lavoro e i miei continui viaggi. È una bella fiamma che si è riaccesa ma ho paura di un’altra delusione per questo sono in pausa di riflessione con me stessa. Devo capire se è un rapporto che può darmi o meno felicità nel tempo”, ha poi aggiunto la Marini a Verissimo.

La dedica di Eddy Siniscalchi a Valeria Marini

Eddy Siniscalchi e Valeria Marini vivono serenamente la loro storia d’amore e, insieme, partecipano anche a diversi eventi a cui la showgirl è invitata. Sui social, la Marini pubblica soprattutto contenuti sul proprio lavoro mentre Eddy si è anche lasciato andare ad una dolce dedica d’amore per la sua Valeria.

“Paradise stellare”, ha scritto Eddy pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto di cui in cui sia Valeria che Eddy sorridono godendosi i momenti che trascorrono insieme.













