Eddy Siniscalchi, chi è il fidanzato di Valeria Marini/ “Sogno una famiglia e…”

Chi è Eddy Siniscalchi, il fidanzato di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini. La coppia si frequenta da qualche mese e nonostante la differenza d’età la sintonia tra loro appare evidente. Fotografato accanto ad alcune delle donne più belle della televisione, Siniscalchi è stato il pupillo di Lele Mora. Il ragazzo pur non lavorando nel mondo dello spettacolo lo frequenta, infatti è molto amico delle sorelle Selassiè e di altri ex concorrenti del Grande Fratello. Non si conosce molto sul suo conto. Attraverso una recente intervista al Corriere della Sera emerge che il legame con Siniscalchi sia molto caloroso. È lei stessa a dichiarare: “È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama vita mia. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, aggiungendo di aver pensato anche a farsi suora lo scorso anno, dopo un periodo difficile, ma di aver compreso che sarebbe stata solo una fuga.

Eddy Siniscalchi si è sbilanciato commentando così il suo rapporto con Valeria Marini: “La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna splendida, buona, sensibile, una fortuna averla incontrata”. La coppia ormai non si nasconde più e sui rispettivi social pubblica foto che li ritraggono insieme, con tanto di didascalia, come quella utilizzata dalla Marini per sgomberare ogni dubbio: “Buongiorno con amore”.

Come si sono conosciuti Valeria Marini e Eddy Siniscalchi?

Come si sono conosciuti Valeria Marini e Eddy Siniscalchi? I due si sono conosciuti ad un evento come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Fanpage: “Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo”. A fare il primo passo è stato proprio Eddy: “Sono sempre stato io il primo a corteggiare. Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria”.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi ancora non pensano al matrimonio o ai figli anche se in futuro Eddy non esclude la possibilità: “Stiamo insieme da 3 mesi, troppo presto per parlarne. Ma sì, sogno una famiglia, dei figli. Nella vita ho tutto, è questa l’unica cosa che manca”. Eddy Siniscalchi ha allontanato le voci secondo le quali si sarebbe messo con Valeria Marini per visibilità: “A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità. A questo mondo ho solo dato, spendendo tanto. Lo specifico perché sia chiaro, visto che ho già letto qualche giudizio in merito ai motivi per i quali mi sarei avvicinato a Valeria: non ho interessi, se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa”.











