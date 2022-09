Eddy Siniscalchi, chi è il fidanzato Valeria Marini/ “È meraviglioso, mi chiama vita mia”

Eddy Siniscalchi e la storia con Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini. Un flirt confermato e ufficializzato dalla stessa showgirl che, dopo tanto dolore, ha ritrovato finalmente la felicità tra le braccia di un bellissimo ragazzo di Napoli. Nonostante la differenza di età, visto che lui ha soli 35 anni, e il lavoro che lo porta a viaggiare spesso tra Roma e Milano, la storia tra i due prosegue alla grande con la showgirl sarda che si è lasciata andare a parole di grande entusiasmo. “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera” – ha confessato la Marini parlando del nuovo compagno. Dal canto suo l’imprenditore ha chiarito che la storia con la Valeriona nazionale non è nata per visibilità o altro: “non brillo di luce riflessa. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio”.

L’imprenditore, intervistato da Fanpage.it, ha aggiunto: “mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei. Il messaggio è che non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Assolutamente no. Anche perché qualsiasi donna sia stata con me non ha mai avuto bisogno di pagare nemmeno un pacchetto di sigarette”.

Eddy Siniscalchi, le ex prima di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi non è un nuovo al mondo della televisione e dello spettacolo. In passato, infatti, l’imprenditore ha partecipato nelle vesti di corteggiatore al dating show Uomini e Donne, Successivamente è stato legato a diverse donne che lavorano nel mondo della televisione e dello spettacolo. Dapprima con l’attrice Giovanna Rei e poi con l’ex tronista Claudia Montanarini. Oggi Eddy è felicemente impegnato con Valeria Marini, ma non nasconde il suo passato da latin lover. ”

“Ho avuto tante donne famose ma non racconterò le mie avventure, non è corretto. Se invece parliamo di relazioni importanti, prima di Giovanna Rei ho frequentato per circa un anno Claudia Montanarini. È stata una bella storia” – ha detto parlando delle sue ex. Tra le sue conoscenze anche Belen Rodriguez e Nina Moric che descrive come un’amica. E ancora: Francesco Lodo su cui ha detto “è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni”.

