Eddy Siniscalchi, fidanzato Valeria Marini/ “Tra noi grande sintonia. È premuroso”

Eddy Siniscalchi, chi è il fidanzato di Valeria Marini

Valeria Marini, ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, nei mesi scorsi ha ufficializzato al Corriere della Sera la relazione con l’imprenditore campano Espedito “Eddy” Siniscalchi. “Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo”, ha raccontato Eddy a FanPage, ricordando come è iniziata la loro storia d’amore. I due hanno quasi vent’anni di differenza – lei 55 e lui 36 – la per l’imprenditore campano non è un problema: “Fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note sia sconosciute. Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me”.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi: vanno a convivere?

In una recente intervista a Novella 2000 Valeria Marini ha confermato che la relazione con Eddy Siniscalchi procede a gonfie vele: “Tra noi c’è una grande sintonia. Eddy mi piace perché con me è molto premuroso e la sua sensibilità senza dubbio è un valore aggiunto. E poi è una persona sincera. Abbiamo molto in comune”. I due sono molto impegnati e si vedono quando è possibile, principalmente nei weekend. Al momento i due non pensano ancora di andare a convivere: “Quando lo faremo non ci metteremo a fare annunci. Per ora convinco con Sexy Star, che è la mia gatta, e il suo fidanzato Sua Maestà”, ha scherzato la showgirl. Intervistato da FanPage, Eddy Siniscalchi aveva messo di desiderare una famiglia e dei figli: “Nella vita ho tutto, è questa l’unica cosa che manca”.

