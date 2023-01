Eddy Siniscalchi, nuovo fidanzato di Valeria Marini?/ Chi è il broker Napoletano

Eddy Siniscalchi, il broker napoletano che ha fatto breccia nel cuore di Valeria Marini

Valeria Marini sarà ospite questa domenica a Verissimo, occasione ghiotta per accennare ad una delle love story più chiacchierate dagli appassionati di gossip. La showgirl sarebbe infatti particolarmente presa da un giovane di nome Eddy Siniscalchi, lontano dal mondo dello spettacolo ma noto per la sua attività nell’ambito immobiliare come broker e consulente.

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa allo scontro con Malgioglio

Eddy Siniscalchi sarebbe dunque la nuova fiamma di Valeria Marini, come dimostrato dalle ultime dichiarazione della showgirl: “E’ meraviglioso, mi fa sognare. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera“. Queste le parole al miele della Valeria nazionale rilasciate per il Corriere della Sera, dedicate proprio alla sua nuova fiamma. Il ragazzo di origini campane, classe ’87, sarebbe particolarmente attento alla privacy come dimostrato dalla discrezione sui social anche in riferimento alla sua storia con Valeria Marini. Le uniche informazioni note riguardano le sue origini e la professione; appartiene ad una famiglia di avvocati nota nell’ambiente napoletano ed è un broker finanziario nell’ambito immobiliare.

Valeria Marini, tutti gli amori della showgirl/ Da Cecchi Gori al "caso" Giovanni Cottone

Eddy Siniscalchi contro le accuse: “Non cerco popolarità”

La relazione tra Eddy Siniscalchi e Valeria Marini, vista anche la differenza di età, aveva inizialmente destato un certo scetticismo da parte di alcuni utenti in rete. In particolare, il broker napoletano era stato ingiustamente additato di essere interessato alla figura della showgirl unicamente per ottenere maggiore notorietà da sfruttare per fini professionali. Proprio il diretto interessato però, in una recente intervista, ha chiarito la sua posizione decantando anche il grande amore per Valeria Marini.

“La amo, stiamo bene insieme. E’ una donna splendida ed è stata una fortuna averla incontrata”. Una vera e propria dichiarazione, quella di Eddy Siniscalchi al Corriere della Sera, con riferimento anche alla speculazioni negative: “A me non interessano i giornali, le copertine, non cerco la popolarità. Lo specifico perchè sia chiaro: se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa“. Sulla relazione con Valeria Marina ha invece aggiunto: “Sono sempre stato io il primo a corteggiare, abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. Il primo bacio? Volevo che fosse una storia seria, è arrivato dopo un pò“.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ "Dopo la truffa senza di lei non ce l'avrei fatta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA