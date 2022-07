Eddy Siniscalchi: “Valeria Marini? Fidanzati 20 anni dopo il primo incontro”/ “Flirt con Belen? La verità è…”

Eddy Siniscalchi, il nuovo fidanzato di Valeria Marini svela come si sono fidanzati

Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini. L’uomo, napoletano di nascita, ha 36 anni (quasi venti meno della compagna), ed è un imprenditore e broker. I due, ormai, non si nascondono più e, anzi, Eddy ha deciso di raccontare com’è nata la storia d’amore con Valeria nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.

Eddy Siniscalchi ha tenuto in primis a precisare di non aver bisogno della popolarità di Valeria Marini, né delle altre donne famose con le quali ha avuto flirt e amicizie in passato: “sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. – ha spiegato l’imprenditore, aggiungendo poi – È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio.”

Eddy Siniscalchi sui presunti flirt con Belen Rodriguez e Nina Moric

Ma com’è nata la storia con Valeria Marini? “Io e Valeria abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo.”, ha raccontato Siniscalchi, dichiarando di essere stato colpito dalla sua bontà, ironia e perché “è molto credente, come me.”

Il primo bacio con Valeria Marini però è arrivato dopo un po’: “Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito.” Siniscalchi in passato è stato però accostato a donne come Nina Moric, Rosa Perrotta, Sophie Codegoni, Francesca Lodo e Belén Rodriguez. Di loro però parla solo con toni d’amicizia: “Nina è un’amica. Rosa è una delle mie più care amiche, la conosco da molto prima del trono di Uomini e Donne. Sophie è una conoscente. Francesca è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni.”

