Edelfa Chiara Masciotta/ Video: “Un uomo mi ha investita con l’auto. Fortunata a…”

Era il 2005 quando Edelfa Chiara Masciotta veniva incoronata Miss Italia. Lo scorso 19 novembre la bellissima modella e showgirl è stata investita da un’auto a Chivasso, in provincia di Torino. Un brutto incidente dopo il quale la Masciotta aveva voluto mostrare sui social i segni delle cicatrici oltre che la tumefazione causata dalla frattura del naso. L’ex Miss Italia è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e qui ha raccontato i dettagli di quel terribile giorno: “Dopo quello che è successo sono molto felice di essere qui a parlarne. Io ero a piedi quando sono stata investita, stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita”, ha dichiarato la showgirl.

Edelfa Chiara Masciotta: “Lasciamo stare i cellulari, stiamo tutti attenti!”

Edelfa Chiara Masciotta ha allora raccontato i momenti successivi all’incidente e del soccorso ricevuto. “Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. – ha ammesso l’ex Miss – Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso.” Così ha voluto lanciare un messaggio importante: “Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma”. L’attrice nel programma in onda il 23 dicembre su Rai1 ha poi concluso spostando l’argomento su altro: “Più che parlare della mia storia, vorrei lanciare un appello. – e continua – Dobbiamo rispettare la segnaletica stradale e stare tutti più attenti. Non usare il cellulare mentre si guida e rallentare agli incroci. Anche se arriviamo un pochino più tardi, chi se ne importa”, ha concluso.





