Edelfa Masciotta, investita da auto moglie di Rosina/ Naso rotto per l’ex Miss Italia

Incidente per Edelfa Chiara Masciotta: l’ex Miss Italia è stata investita da un’auto. Il sinistro non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per la madrina delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. L’episodio risale a martedì 19 novembre, quando la 35enne è stata investita da un’auto mentre camminava in corso Matteotti. È stata portata all’ospedale Cto in ambulanza e dimessa nel corso della notte successiva. Stando a quanto riportato da Repubblica, le sue condizioni di salute sono buone, ma per i danni riportati al setto nasale nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso, guidato dal dottor Libero Tubino e punto di riferimento per calciatori e cestisti provenienti da tutta Italia. Fortunatamente dunque per Edelfa Masciotta è andata tutto bene. La moglie dell’ex giocatore granata Alessandro Rosina ha poi rincuorato i suoi fan sui social.

EDELFA MASCIOTTA, INVESTITA MOGLIE ALESSANDRO ROSINA

«Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male». Così Edelfa Chiara Masciotta racconta ai suoi fan cosa le è successo nei giorni scorsi. «Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui», ha aggiunto l’ex Miss Italia. La 35enne fu incoronata nel 2005: a premiarla l’attore statunitense Bruce Willis, presidente di giuria di quell’edizione, e da Cristina Chiabotto, vincitrice dell’edizione precedente. L’anno dopo portò alle Olimpiadi invernali di Torino il cartello che introduceva gli atleti della nazionale italiana ed è stata madrina della manifestazione. Lo stesso anno partecipò come concorrente vip alla prima edizione del talent show “Notti sul ghiaccio” di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Raggiunse la finale col suo maestro francese Laurent Tobel. Nel 2012 invece è stata tra le attrici della serie tv di Canale 5 “Le tre rose di Eva”, mentre l’anno successivo ha avuto il ruolo di Beatrice nella fiction di Raiuno “Che dio ci aiuti”.

