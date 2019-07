Eden Fotomodella/ Cena a base di blatte, vermi, locuste e grilli (Ciao Darwin 7)

Eden Fotomodella sarà l’unica della squadra della Carne ad accettare la sfida della Prova Coraggio di Ciao Darwin 7. La quarta puntata le permetterà però di salire alla gloria per il suo modo di affrontare il match, in cui dovrà degustare alcuni piatti internazionali fatti da larve, lombrichi e lumaconi. Prima di accettare il compito, il suo team collezionerà due rifiuti, per poi trovare nella concorrente una chance di battere gli avversari dello Spirito. Con fare sicuro e senza scomporsi nemmeno per un attimo, Eden degusterà come primo piatto antipasto di blatte con pesto di bruco, un piatto tipico della cucina cinese. Avremo modo di rivedere Eden grazie alla replica di Ciao Darwin 7 che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 6 luglio 2019. Una Prova Coraggio di tutto rispetto e solo per stomaci forti, nel vero senso della parola! Dopo essersi seduta al tavolo senza scomporsi, Eden Fotomodella gusterà il primo piatto chiedendo anche di avere un bicchiere d’acqua, visto che la carne degli insetti è un po’ secca. Come seconda portata affronta il riso giallo ai vermi, per poi passare agli spiedini di grilli e locuste ed infine il dessert. In questo caso il dolce africano è composto da zuccotto e larve di bambù, una leccornia che il presentatore confessa di aver assaggiato personalmente in uno dei suoi viaggi. Clicca qui per rivedere la prova Coraggio di Eden a Ciao Darwin 7.

EDEN FOTOMODELLA A CIAO DARWIN 7

Eden Fotomodella riuscirà a non portare verso il collasso la squadra della Carne, ottenendo 80 punti per la sfida culinaria. Purtroppo il suo team conquisterà lo stesso punteggio dei rivali dello Spirito, anche se la concorrente riceverà i complimenti diretti dal conduttore di Ciao Darwin 7 per non aver storto mai il naso di fronte a leccornie di dubbio gusto. “Il cibo del futuro”, evidenzia il presentatore mentre la concorrente manda giù boccone dopo boccone senza mai fare una smorfia, obiettare la prova o altro. Saranno però gli spiedini fritti di locuste e grilli a darle qualche problema di deglutizione, tanto che non basterà più bere nemmeno un sorso d’acqua. Sarà l’occasione giusta per Bonolis per ironizzare su uno dei momenti più disgustosi della serata e simulare l’aeroplanino per imboccare Eden, permettendole così di proseguire nella prova. Non ci sono grossi dubbi sul fatto che la concorrente della Carne avrebbe comunque portato a casa una vittoria, ma forse non ci sarebbe aspettati che anche la squadra dello Spirito avrebbe fatto entrare in campo una valida avversaria. Nonostante il pareggio conquistato con la sfida, sarà alla fine la squadra della Carne a mantenere il vantaggio contro gli avversari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA