Eden Golan, la cantante di Israele fischiata all’Eurovision Song Contest 2024/ Urla e proteste dal pubblico

Ieri sera, giovedì 9 maggio 2024, è andata in scena alla Malmo Arena la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si tiene in Svezia. Grandissima attesa per Angelina Mango che, in rappresentanza dell’Italia, si è esibita con La noia infiammando il pubblico con un’esibizione travolgente ed energica. Subito dopo, però, i riflettori si sono spostati su Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele con il brano Hurricane.

Durante la sua esibizione in diretta, la cantante è stata contestata dal pubblico della Malmo Arena che le ha riservato urla e fischi. L’evidente riferimento è alla discussa partecipazione alla competizione di Israele, nazione coinvolta nel conflitto in Medio Oriente e contestata da numerose manifestazioni pro-Palestina tenutesi nella cittadina svedese in questi giorni a sostegno del popolo palestinese. Il dissenso espresso contro l’artista israeliana è presto piombato anche sul web: i video in cui viene fischiata dal pubblico, infatti, hanno fatto il giro dei social.

La partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2024 ha subito contestazioni e manifestazioni di dissenso già nei giorni precedenti. A Malmo numerosi cortei hanno sfilato nei pressi dell’Arena al grido di “Free Palestine“. Per evitare tensioni e coinvolgimenti politici durante la manifestazione, la direzione generale dell’EBU aveva addirittura vietato di introdurre nella Malmo Arena bandiere palestinesi, simboli politici o qualsiasi riferimento alla Palestina.

Inoltre, il direttore generale dell’EBU ha specificato che “l’Eurovision è un contest non politico“, sottolineando che la partecipazione di Israele è lecita e che la competizione “non è una gara tra governi“. Intanto Israele ha conquistato un posto per la finalissima di domani sera, sabato 11 maggio 2024, assieme a Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia. A loro si aggiungono gli altri 10 finalisti decretati nella prima semifinale di martedì (Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo) oltre alla Svezia (Paese ospitante) e alle Big Five (Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna).

This is just disgusting. The audience at #Eurovision2024 is booing and chanting “Free Palestine” at Eden Golan from Israel.

She didn’t do anything wrong. To protest her at a silly singing competition is not just rude it’s DISGUSTING.

I’m so sick of Palestine protesters.… pic.twitter.com/VmIJORpBCn

— Gays For Trump (@GaysForTrump24) May 9, 2024