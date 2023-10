Eden Hazard si ritira a 32 anni/ L’ex Real dice addio: “Mi fermo nel momento giusto”

Eden Hazard, ex stella del calcio, ha annunciato il ritiro dai campi da gioco. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, l’ormai ex nazionale belga ha scritto: “Devi saper ascoltare e fermarti al momento giusto”, comunicando appunto la decisione definitiva di voler appendere gli scarpini al chiodo. Eden Hazard ha solo 32 anni, ma la scorsa estate è rimasto senza squadra dopo aver terminato la sua esperienza tutt’altro che felice fra le fila del Real Madrid, di conseguenza ha deciso di fermarsi, forse anche amareggiato in quanto nessuno gli ha voluto concedere una chance. Un vero peccato per come sia finita, visto che Hazard sembrava potesse diventare uno dei più grandi.

Nella sua carriera è stato il pilastro della nazionale belga per più di dieci anni, così come ricorda Sportmediaset, conquistando il suo pubblico ma anche gli avversari con grandi giocate, e raggiungendo come massimo traguardo una semifinale del mondiale persa nel 2018 contro la Francia, che avrebbe poi vinto quel mondiale. Ha indossato la maglia di Lille, Chelsea e Real Madrid, vincendo una Champions League, due Europa League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, oltre a cinque campionati nazionali, leggasi due Premier League, due Liga e una Ligue 1. “Dopo 16 anni e più di 700 partite giocate – prosegue il messaggio di Hazard – ho deciso di chiudere la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su tanti campi in giro per il mondo”.

EDEN HAZARD: IL SALUTO AI TIFOSI TRAMITE INSTAGRAM

Edenz Hazard ha continuato, ricordando le maglie indossate: “Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi manager, allenatori e compagni di squadra: grazie a tutti per questi bellissimi momenti, mi mancherete tutti. Voglio anche ringraziare i club per cui ho giocato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ringrazio la RBFA per la mia selezione belga”.

Quindi i ringraziamenti: “Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte. Infine, un enorme grazie a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni e per il vostro incoraggiamento ovunque ho segnato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo amici miei”.

