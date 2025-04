Hienz Wittmer, veterano di guerra, scoraggiato dal clima arrendevole e oppressivo che si respirava nel suo Paese, la Germania (a un passo dal nazismo), nel 1932 decise di fuggire a chilometri e chilometri di distanza, con suo figlio e la sua seconda moglie. Il lungo viaggio lo portò a salpare su Floreana, una delle sperdute isole delle Galapagos, dove qualche anno prima si era ritirato il medico e filosofo Friederich Ritter, insieme alla compagna Dore Strauch.

Qui Ritter (interpretato nel film Eden da un delirante Jude Law) aveva scelto di vivere, alla ricerca di un nuovo equilibrio mentale e fisico, a contatto con la natura e isolato da tutto e da tutti. Impegnato nella scrittura di un’opera filosofica sulla nuova umanità. Contrariamente a quanto sperato, però, i coniugi Wittmer, nuovi ospiti dell’isola, non vennero accolti in modo propriamente amichevole.

Sono molti, secondo l’esperienza comune, i sogni di fuga degli uomini dalla civiltà, alla ricerca della felicità. L’idea di abbandonare il mondo per vivere di natura e di semplicità, appartiene all’uomo e alla storia del cinema e della letteratura. Ma quella di Ritter è una storia vera, che già nel 2014 è stata raccontata in un documentario americano, “The Galapagos Affair: Satan came to Eden”, interpretato tra gli altri da Cate Blanchett.

Come lascia intendere il titolo, qualcosa, in quella storia, è andato storto, quando Satana ha messo piede in paradiso. Non parliamo però di una storia paranormale di demoni, ma di una vera e propria avventura umana, ispirata dalla felicità e finita in tragedia.

Madre natura, nei versi bucolici di chi la racconta, riempie i sogni e i nobili racconti dell’umanità, ma, alla prova dei fatti, si rivela spesso un luogo selvaggio, inospitale e crudele, guidato più facilmente dalla legge del più forte, dall’istinto selvaggio di sopravvivenza, più che dal principio accogliente di solidarietà, collaborazione o rispetto.

Ron Howard, maestro di intrattenimento, ci porta sulle sponde dell’isola, a indagare le relazioni ostili, i sorrisi di circostanza, le fragili alleanze che variano, al variare delle condizioni, tra uomini e donne in cerca di cibo, acqua e protezione. Il suo affresco, di una nuova civiltà che diventa incivile, racconta di un’umanità animale, crudele, istintuale.

A Floreana, dove le buone maniere, i rituali collettivi e le regole di convivenza sono sospese, sembra farsi strada l’istinto conservativo dell’uomo (e della donna) che bada solo o soprattutto a se stesso. Lo stesso uomo, a ben vedere, che si è fatto strada nell’immatura civiltà contemporanea che abbiamo edificato con impazienza, dilaniata dalla guerra e dalla legge del più furbo. Lo stesso uomo da cui Ritter&Co. cercavano di fuggire.

“Homo homini lupus”, diceva Thomas Hobbes, insieme a molti altri pensatori, dell’uomo e della sua natura, scardinando ogni visione favolistica e buonista della realtà. E ce lo dice anche Ron Howard, che racconta senza minuzia la deriva animale dei sopravviventi, astenendosi dal dispensare facili e rassicuranti morali. La guerra, figlia dell’uomo, arriva ovunque. Anche dove si fugge per evitarla.

E così, in pochi mesi sull’isola dei fuggitivi, la tensione evolutiva che doveva tramandare una sorta di “libro sacro” su cui fondare la nuova civiltà, si incancrenisce di egoismo, di aberranti siparietti di misera umanità, di grottesche competizioni di vita, dominata da sogni di possesso. E nessuno lo può evitare.

Eden è un po’ spettacolo umano e un po’ naturale. È un piacevole thriller con spolverate di pensiero che rimangono perlopiù evanescenti.

Spicca, nel gruppo di mestieranti, lo sdentato Jude Law, fieramente esibito nelle sue nudità, guru impoverito dal bisogno, e Ana de Armas (vista di recente in Blonde, a interpretare la fragile Marilyn Monroe), la sedicente e viziata baronessa che sbarca sull’isola (munita di toy boys) con sogni imprenditoriali di resort a cinque stelle. Da innalzare nel nulla, coi soldi di altri. Un progetto che, anche ai nostri giorni, non suona poi, purtroppo, così nuovo e irragionevole.

