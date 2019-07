Eder Militao malore durante la presentazione al Real Madrid/ Video, beve l’acqua e…

L’avventura di Eder Militao al Real Madrid non è iniziata sotto il migliore degli auspici, il calciatore infatti ha dovuto abbandonare la presentazione per un malore. Il video è diventato in poco tempo virale sul web con il ragazzo che si è accomodato davanti ai giornalisti e dopo aver bevuto un sorso d’acqua è stato costretto ad alzarsi e andare via. Le immagini hanno creato anche un po’ polemica anche perché non è chiaro cosa sia accaduto al giovane ragazzo. Subito dopo aver bevuto un sorso d’acqua l’abbiamo visto toccarsi il petto e accennare una smorfia quasi di disgusto, dopo pochi secondi si è alzato in piedi e dopo essersi tolto l’auricolare è andato via. Non si pensa sia niente di grave, visto che il giovane è andato via camminando tranquillamente, ma rimane il mistero su cosa possa essere accaduto.

Eder Militao è uno dei colpi della campagna acquisti estiva del Real Madrid. Il calciatore, che ha accusato un malore durante la presentazione, è arrivato per circa trenta milioni di euro dal Porto. Giocatore roccioso e forte tecnicamente con i lusitani ha conquistato i quarti di finale della Champions League, giocando sempre con grande concentrazione e meritandosi dunque questa grande chance. Il ragazzo è stato protagonista di uno spiacevole episodio che fa partire male questa sua nuova avventura, ma c’è tutta la consapevolezza che potenzialmente possa diventare un crack nel campionato spagnolo. Ovviamente le immagini hanno fatto il giro del mondo e la società dovrà essere forte attorno al ragazzo per superare questo momento complicato.



