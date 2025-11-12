Edge of Tomorrow - Senza domani è un complicato fanta-action dove il tempo è il personaggio principale. Con lui ci sono Tom Cruise ed Emily Blunt

Mercoledì 12 novembre 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, verrà trasmesso il film Edge of Tomorrow – Senza domani. Si tratta di una pellicola di fantascienza, uscita sugli schermi cinematografici nel 2014 con la regia di Doug Liman, basato su un soggetto di Hiroshi Sakurazaka e con la sceneggiatura affidata a Christopher McQuarrie, con la collaborazione di Jez e John-Henry Butterworth. Il montaggio è stato curato da Laura Jennings e James Herbert, la fotografia da Dion Beebe e le musiche da Christophe Beck.

Uno dei personaggi principali è il maggiore William Cage, interpretato da Tom Cruise. Ad affiancarlo Emily Blunt che presta il volto a Rita Vrataski, mentre l’interprete del sergente maggiore Farell è Bill Paxton e quello del dottor Carter, Noah Taylor. Brendan Gleeson interpreta il generale Brigham, mentre Jonas Armstrong e Kick Gurry sono rispettivamente Skinner e Gruff. Ad intrepretare Nance è Charlotte Riley, Ford è Franz Drameh, Kimmel ha il volto di Tony Way e Kuntz quello di Dragomir Mrsic.

La trama del film Edge of Tomorrow – Senza domani: vivi, muori e ripeti

La vicenda di Edge of Tomorrow – Senza domani si svolge in un futuro prossimo quando i “Mimic”, un esercito formato da tentacolari veloci e mortali extraterrestri ha invaso il pianeta Terra iniziando dall’Europa e poi espandendosi in Asia. Dopo aver subito svariate perdite, le Forze Difesa Unita cercano di trovare una soluzione per combatterli e sviluppano degli esoscheletri da battaglia.

Allo stesso tempo l’esercito inglese affida le sue speranze ad una soldatessa Rita Vrataski. William Cage un maggiore dell’esercito americano che si trova in Inghilterra viene mandato sulle coste francesi per l’assalto finale contro i Mimic. Essendo un funzionario senza esperienze sul campo, Cage, per non combattere ricatta il suo generale e, dopo essere stato arrestato viene prima degradato e poi trasferito in un plotone guidato dal sergente maggiore Farell, per essere addestrato a combattere, ma sulla spiaggia l’esercito viene distrutto dai Mimic e Cage si suicida morendo insieme all’alieno dopo essere rimasto sconvolto dalla morte della soldatessa Vrataski.

Dopo questo fatto Cage si risveglia nel momento esatto del suo trasferimento e la vicenda del suicidio si svolge di nuovo, per poi risvegliarsi nuovamente. Cage capisce che si tratta di un “loop” temporale e cerca di convincere il sergente maggiore che il nemico li sta attendendo ma nessuno gli crede e viene considerato un pazzo. In una delle molte ripetizioni che avvengono Cage riesce a salvare la soldatessa e lei capisce che Cage è entrato nel “loop” e gli chiede di contattarla al momento del nuovo risveglio.

Quando i due si incontrano Rita lo porta dal dottor Carter, e insieme gli spiegano che ha assunto la capacità degli alieni di avere il controllo del tempo quando prima di morire per la prima volta ha ingerito il sangue del Mimic, morto insieme a lui quando è esplosa la bomba. La soldatessa dice di avere avuto anche lei questa capacità, che le ha consentito di sconfiggere gli alieni a Verdun e diventare famosa, ma poi ha perso questa facoltà a causa di un incidente e successiva trasfusione di sangue.

Rita aggiunge che i Mimic lo contatteranno telepaticamente, e Cage avrà delle visioni nelle quali vedrà la posizione di Omega, che resetta il tempo ad ogni morte di Alfa, il Mimic morto insieme a lui nell’esplosione. Grazie all’addestramento di Rita, Cage diventa un vero soldato e dopo avere scoperto che Omega si trova in Svizzera cerca di raggiungerlo insieme a lei, ma dopo varie ripetizioni capisce che la donna potrebbe rischiare di morire in maniera definitiva.

Decide così di partire da solo su un elicottero per arrivare alla diga dove è nascosto Omega, scoprendo però che si tratta di una falsa visione e viene assalito da Alfa che vuole toglierli il sangue e con questo anche il potere, ma Cage si affoga e resetta la giornata. Dopo varie avventure Cage riesce a distruggere l’Omega utilizzando una cintura di granate e nell’esplosione viene avvolto nel sangue dell’alieno. Dopo essersi nuovamente svegliato Cage scopre che i Mimic stanno subendo la sconfitta definitiva a Parigi e si porta al campo di addestramento per vedere ancora Rita e poi una volta arrivato ride per l’emozione.