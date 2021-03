Edge of Tomorrow Senza Domani/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise (17 marzo)

Edge of Tomorrow Senza Domani va in onda oggi, mercoledì 17 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un titolo di genere azione e fantascienza, prodotto tra Stati Uniti e Australia e tratto dalla light novel giapponese All You Need Is Kill, composta da Hiroshi Sakurazaka. Il film del 2014 si avvale di una sceneggiatura di Christopher McQuarrie, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, con la distribuzione in Italia della Warner Bros., la fotografia di Dion Beebe, le musiche di Christophe Beck e il montaggio di James Herbert. La regia è stata curata da Doug Liman, che ha ottenuto una candidatura al Saturn Award proprio grazie a questa pellicola e si è fatto apprezzare per The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith, Fair Game – Caccia alla spia e The Wall. Protagonista è l’attore e produttore Tom Cruise, che vanta tre candidature agli Oscar grazie a Nato il quattro luglio, Jerry Maguire e Magnolia, oltre a ben tre Golden Globe vinti per gli stessi film. Viene affiancato dalla britannica Emily Blunt, vincitrice del Golden Globe nel 2007 per Gideon’s Daughter e candidata per Il diavolo veste Prada, The Young Victoria, Il pescatore di sogni, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins. Nel cast, presenti anche Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong e Tony Way.

Edge of Tomorrow Senza domani, la trama del film

La trama di Edge of Tomorrow è ambientata in un futuro indefinito, durante il quale un gruppo di alieni denominati Mimics ha preso possesso della Terra. Gli esseri umani cercano di rintuzzare gli invasori grazie a mezzi tecnologici potenti e alla bravura della soldatessa britannica Rita Vrataski. Nel frattempo, in Francia il maggiore William Cage viene incaricato di sfidare i Mimics, ma non ha particolari capacità in battaglia. Muore e viene risvegliato ben due volte, poi incontra Rita che gli rivela la capacità degli alieni di spostare il tempo a loro completo piacimento. Lui riceve le visioni dai Mimics e i due giungono fino alla diga per sfidare gli alieni. Intanto, Cage si affeziona a Rita e non sopporta di vederla morire in più occasioni. Il loro esercito è alla ricerca del punto Omega e prova a ripetere la stessa tattica in più occasioni, fino a quando non comprende le mosse dei pericolosissimi nemici. Alla fine, i Mimics vengono sconfitti e Cage riesce a rivedere Rita nel suo campo d’addestramento.

Video, il trailer del film “Edge of Tomorrow Senza domani”

