Edi Bocelli, madre Andrea Bocelli/ Lui “Andava dai produttori con mie cassette, ma…”

A “Domenica In”, Andrea Bocelli ha parlato anche della madre Edi Bocelli, scomparsa da alcuni anni. Il cantante ha ricordato che la donna, quando lui non era ancora un artista famoso e di successo, cercava di dare una mano in tutti i modi al figlio, affinché potesse emergere per le sue qualità canore. Così, ha raccontato Bocelli, “mia mamma andava in giro con le mie cassette e le faceva ascoltare a tutti i produttori”, nella speranza che qualcuno cogliesse il talento del giovane Andrea e lo instradasse verso il successo. Tuttavia, ricevette numerosi due di picche, tra cui uno in particolare…

ANDREA BOCELLI: “A MIA MADRE EDI DISSERO CHE AVREI CANTATO SOLO AI MATRIMONI”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Andrea Bocelli ha ricordato cosa rispose alla madre Edi uno degli ultimi produttori ai quali propose l’ascolto della voce del figlio: “Uno di loro le disse: ‘Suo figlio potrà cantare al massimo l’Ave Maria ai matrimoni’! A un certo punto, evidentemente, dal Cielo hanno deciso che dovessi avere questa carriera. Io cantavo così già a 18 anni e non mi prendeva in considerazione nessuno, nemmeno le ragazze a dire la verità!”, ha concluso, scherzando, una delle voci senza dubbio più belle del Belpaese.

