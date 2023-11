Edi Rama: “al Pd sono pazzi, senza ricette sui migranti/ “Solo bufale a sinistra sull’accordo con Meloni”

IL PREMIER ALBANESE EDI RAMA DEMOLISCE IL PD (E LA SINISTRA UE)

«Il Pd è un partito perso: sono pazzi»: a dirlo è il Premier albanese Edi Rama, socialista e membro del Pse, lo stesso gruppo europeo del Partito Democratico dove però Elly Schlein ne chiede pubblicamente l’espulsione (salvo poi ritrattare) dopo l’accordo siglato con l’Italia di Giorgia Meloni sul tema migranti. L’intesa Italia-Albania continua a far discutere e questa volta è Rama in persona in una lunga intervista al “Foglio” a rispondere punto su punto alle critiche mosse dal Pd e dalla sinistra europea.

«La sinistra italiana è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai»: davanti poi al parziale dietrofront fatto dai dem sulla richiesta di espulsione di Rama dal Pse, il Premier socialdemocratico sorride «sono pazzi, è un partito perso». Già ieri Edi Rama aveva sottolineato, in maniera più diplomatica, che l’accordo con l’Italia arriva dal tentativo di aiutare un Paese in crisi per la questione migratoria, «dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non è il massimo, ma è sicuramente il minimo che Tirana deve e puo fare! Se poi questo non è di sinistra in Italia, pazienza, sembra che non è neanche di destra in Albania. Forse è semplicemente giusto».

RAMA: “BUFALE DA SINISTRA SULL’ACCORDO ITALIA-ALBANIA, IO E GIORGIA ABBIAMO AVVISATO L’UE”

Intervistato poi stamane a “L’Aria che Tira” su La7 è ancora Rama a ribadire la sua incredulità davanti agli attacchi mossi da Elly Schlein e dal Partito Democratico: «Se i compagni del Partito democratico italiano hanno un problema concettuale o di chiarezza io sono raggiungibile in ogni momento e aperto a discutere. ma discutere un problema tra di noi nel summit del Pse come si discutevano una volta i problemi tra due partiti comunisti a Mosca mi sembra un po’ esagerato».

Rama non da oggi segue la politica italiana e internazionale e per questo sottolinea sempre al “Foglio” che una opposizione come quella dei Dem in Italia è totalmente inutile: «Quando ero io all’opposizione, nel mio paese, ho capito che se volevo vincere non dovevo saltare su ogni argomento senza mai arrivare al risultato. Un’opposizione che fa solo questo non riesce poi a funzionare. Il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni». In sostanza, secondo Rama il Pd è la miglior garanzia della tenuta al Governo del Centrodestra. Il Premier albanese infine smentisce le varie “bufale” gettate dalla sinistra anche europea sull’accordo Italia-Albania: «Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen – conclude – se avessimo fatto qualcosa di non accettabile pensa che Bruxelles ci avrebbe lasciato in pace? Secondo lei non sarebbero intervenuti per martellarci sulle cose che non andavano bene?». Non solo, anche dalla Germania ora il governo socialdemocratico punta a soluzioni simili, «Berlino sta cercando di fare gli stessi accordi di Meloni. Ma dove vivono? Scholz e i tedeschi non sono contrari al nostro memorandum, e sto parlando della Germania. Anche Bruxelles non è contraria».











