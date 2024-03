Edi Rama spintona giornalista/ Video, mano in faccia ad Ambrozia Meta, lei: “Non mi intimidisce”

Il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, è al centro di una polemica in queste ore a seguito di un video, divenuto virale in tutto il mondo e giunto anche in Italia, in cui si vede lo stesso premier albanese spintonare una giornalista. Come da filmato che trovate qui sotto si vede chiaramente Edi Rama mentre sposta con una mossa tutt’altro che garbata una giornalista mettendole una mano in faccia al termine di un punto stampa.

La vittima di tale gesto da condannare si chiama Ambrozia Meta, che gli aveva posto una domanda in merito ad un investimento in Albania di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Evidentemente la questione non è piaciuta allo stesso primo ministro albanese che ha così reagito male e senza scusarsi dopo essere stato accusato di aver intimidito fisicamente la giornalista. Nel frattempo il video di Edi Rama è divenuto virale sulle varie piattaforme social, a cominciare da X e Facebook, mentre la stessa giornalista ha pubblicato un post sui suoi profili in cui spiega: “Come si è già appreso, oggi (ieri ndr) ho avuto uno scontro con il primo ministro Edi Rama, nel corso di un punto stampa”.

EDI RAMA SPINTONA GIORNALISTA, VIDEO: LA REPLICA DELLA STESSA

“Dopo una serie di domande – prosegue la giornalista nella sua disamina social – sui nuovi investimenti a Sazan, sullo schema utilizzato nel porto di Durazzo e sui benefici che gli albanesi trarranno da questi accordi, nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità, il Primo Ministro ha fatto un gesto basso e vergognoso, colpendomi in faccia, contro ogni tipo di etica. È un gesto che non mi intimidisce, in quanto il suo linguaggio offensivo non mi sconforta affatto, perché ho il coraggio di fare domande”.

Il video in questione ha superato le centinaia di migliaia di visite in tutto il mondo ed è stato ampiamente condannato dai naviganti che hanno commentato in maniera molto stizzita il gesto di Edi Rama, un atteggiamento che ripetiamo, è assolutamente da condannare.

