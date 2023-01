Edifici da ristrutturare nel 2023/ La nuova normativa per apportare migliorie

Gli edifici da ristrutturare nel 2023 sono molteplici. Si va da 3,1 milione fino ad arrivare a 3,7 milioni. La priorità per gli interventi di edilizia, andrà a tutti quegli edifici più energivori, ovvero che consumano più energia. Per questi edifici con il minimo investimento è possibile ottenere un risultato pressoché immediato.

Secondo quanto riporta la normativa europea, a questi numeri ammontano le abitazioni che nel corso dei prossimi 10 anni saranno colpite dalla revisione direttiva attualmente ancora in discussione.

Nonostante gli eurodeputati avrebbero dovuto esprimersi il 24 gennaio l’appuntamento è stato spostato per consentire lo smaltimento di oltre 1500 emendamenti che sono stati presentati alla commissione europea.

La proposta della direttiva, prevede un nuovo sistema di certificazione che racchiude tutti gli edifici che vanno dalla classe A alla classe G. In particolare tale commissione stima un totale del patrimonio pari a 12,2 milioni di edifici in Italia di cui solo il 15% cadrà all’interno della categoria più inquinante.

Edifici da ristrutturare 2023: cosa prevede la normativa

Secondo l’articolo 16 della direttiva, la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori. Gli stati membri, assicurano che le restanti classi dalla B alla F abbiamo una distribuzione maggiore della banda di indicatori di prestazione energetica.

Si prevede inoltre, un numero di eccezioni per tutti quegli edifici che per più di 4 mesi all’anno non sono abitati, come ad esempio le seconde case oppure gli edifici storici.

Per quanto riguarda i possibili rischi sull’inflazione e l’aumento dei prezzi, la commissione vuole mettere delle regole che siano chiare fin da subito, così che le imprese, possano garantire un offerta adeguata.

Secondo quanto riportano i costruttori, edili ANCE, 12 milioni di immobili presenti sul territorio italiano, oltre 9 milioni sono particolarmente inquinanti e non sono in gradi di garantire le performance energetiche richieste.

