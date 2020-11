Edin Dzeko ha il Covid-19/ Salta Genoa Roma, ma rassicura tutti: “Sto bene”

Edin Dzeko ha il Covid-19, il centravanti bosniaco salterà dunque Genoa Roma. A dare l’annuncio è stato lo stesso ex Manchester City che su Instagram ha sottolineato: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Coronavirus e come sapete dovrò rispettare la quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, non ho sintomi particolari per fortuna. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni di squadra, ma con la mente e il cuore sarò insieme a loro a partire da domenica. Daje Ragazzi, forza Roma”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Si tratta dell’ennesimo caso emerso in prossimità del campionato, vedremo quanto tempo ci metterà a riprendersi con la speranza che possa tornare presto a fare ciò che sa fare meglio. gol.

Edin Dzeko ha il Covid-19, chi gioca in Genoa Roma?

Chi giocherà al posto di Edin Dzeko, positivo al Covid-19, in Genoa Roma? L’indiziato numero uno rimane quel Borja Majoral autore di una doppietta appena ieri in Europa League nella sfida contro il Cluj terminata col risultato finale di 5-0. Lo spagnolo classe 1997 è arrivato in estate in prestito dal Real Madrid proprio per raccogliere l’eredità di Nikola Kalinic, volato al Verona, come vice Dzeko. Si tratta sicuramente per lui di una chance molto importante, perché potrà guadagnare posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Certo spodestare un campione come Dzeko non sarà facile, ma chissà che questa partita apra la pista per vederlo proprio al fianco dell’ex attaccante del Wolfsburg squadra nella quale ha giocato anche lui nella stagione 2016/17. Il bosniaco proprio con i tedeschi riuscì ad imporsi all’attenzione del calcio internazionale, portato in Germania dopo una buona stagione al Teplice.

Foto, Dzeko positivo al Covid





