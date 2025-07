Relazioni significative e proposte convincenti: sono i pilastri di un lavoro educativo che risponda ai bisogni dei giovani frastornati dalle tecnoillusioni.

Proposte, proposte, proposte. Questo ci aspetteremmo da un serio lavoro educativo. Soprattutto in un contesto come quello attuale, segnato da un diffuso disagio giovanile, dall’aumento delle fragilità, da un’indifferenza verso i contenuti di un sapere che non riesce a essere attraente e meritevole di attenzione.

Invece oggi nella scuola più che di proposte si parla, nel migliore dei casi, di strumenti, di tecniche, di metodologie innovative. Il tecnoentusiasmo che accompagna il rapido diffondersi dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) in ambito lavorativo, sociale, culturale inizia a invadere anche il mondo dell’educazione, con vari gradi di fiducia e con diverse aspettative. Si moltiplicano le sperimentazioni, gli strumenti, le applicazioni; tanto che il Corriere della Sera ha recentemente allegato al giornale in edicola un fascicolo speciale Intelligenza Artificiale a scuola – Guida all’uso per docenti, dirigenti (e genitori curiosi).

Nel fascicolo si parla di una «ineluttabilità del processo di adozione delle ‘nuove’ tecnologie e della conseguente trasformazione che operano nell’ecosistema educativo»; fino ad arrivare a poter già presentare delle «buone pratiche» di utilizzo della GenAI in classe e a dare suggerimenti su come predisporre adeguate risorse didattiche.

Non senza, bisogna riconoscerlo, aver indicato una prospettiva prudente che considera la AI come uno strumento potente «ma non una soluzione ‘salvifica’ di per sé. I risultati più promettenti sembrano provenire da un uso consapevole e guidato, gestito da docenti con una solida preparazione pedagogica. In questo contesto, l’AI non sostituisce l’insegnamento tradizionale ma lo arricchisce, potenziando le capacità educative quando integrata con intelligenza e competenza».

A queste considerazioni si aggiungono le precisazioni di Nello Cristianini che spiega come si è giunti alle diverse intelligenze artificiali e rivolge agli insegnanti la raccomandazione di «dare i nomi alle cose, combattere la confusione: distinguere tra i problemi dei social media e quelli dei chatbot…».

L’accenno ai social media ci permette di inoltrarci su un’altra delle strade del tecnoentusiasmo che viene ancor prima dell’uso dell’AI in classe: è quella evidenziata nel dialogo di Paolo Musso con Alberto Pellai e punta l’attenzione sul fenomeno dell’accesso precoce a Internet, indicandone senza mezzi termini tutte le conseguenze negative.

C’è in molti insegnanti e genitori una generica preoccupazione e una vaga idea che qualcosa non vada bene ma manca la consapevolezza chiara degli effetti che l’uso di certi strumenti induce soprattutto in età evolutiva: «Forse non ci siamo accorti di alcune cose, forse l’entusiasmo per l’aspetto tecnico non ci ha fatto mettere a fuoco bene quali sono i bisogni in età evolutiva e soprattutto forse la nostra mente per rimanere sana e strutturarsi bene in età evolutiva ha bisogno di stimolazioni ed esperienze completamente diverse da quelle che oggi sono disponibili».

Pellai non esita a parlare di «dipendenza» e contesta la diffusa opinione che in fondo sono strumenti e che è solo questione di usarli bene; ma «si può educare a gestire bene una dipendenza? La risposta è no: la dipendenza va curata, non può essere educata».

Quindi – e questo vale anche per tutte le tecnologie che distraggono o promettono una conoscenza senza la fatica di un lavoro continuativo e personale – non si tratta solo di invitare alla prudenza; non si tratta neppure, soltanto, di indicare criteri di utilizzo, di stabilire delle (pur necessarie) regole, di porre dei (pur necessari) limiti. Quello che serve è un’azione educativa in positivo, fatta di relazioni significative e di proposte. È nella natura del giovane l’attendersi proposte, il desiderare di essere interpellato, coinvolto, attivato; e se la proposta è convincente il giovane risponde, si mobilita, si mette in gioco.

Ciò non vale solo in generale: questo approccio, basato su relazioni significative e proposte convincenti, vale per il lavoro scolastico quotidiano, per ogni ora di lezione, per la singola disciplina, Stem e non Stem. Forse molti insegnanti non sono convinti di questo; ma nei suoi 90 numeri (dal n.1 del marzo 1998) Emmeciquadro ha potuto documentarne la validità.

E lo fa anche in questo n. 90, pubblicando un accurato resoconto del lavoro sperimentale All’inseguimento dell’antimateria condotto, con entusiasmo e rigore, da un gruppo di studenti liceali che non si sono accontentati «di assistere a una spiegazione teorica degli esperimenti, senza la possibilità di interagire direttamente con le apparecchiature o i materiali» e hanno operato direttamente in un laboratorio scientifico, guidati da due docenti universitari, entrando in contatto con le tecniche e le metodologie della fisica nucleare.

Mario Gargantini

(Direttore di Emmeciquadro)

© Rivista Emmeciquadro