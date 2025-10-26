Il direttore di Emmeciquadro; Mario Gargantini, nel suo editoriale del numero 91 della rivista affronta il mondo delle discipline scientifiche

«Finalità principale della scuola è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base (di ambito umanistico, scientifico e tecnologico) nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona e dei suoi talenti».

«In uno scenario mondiale in profondo mutamento, la scuola si trova a svolgere il ruolo di presidio dell’umanesimo e di luogo di elaborazione di culture educative attente a dimensioni quali la cura di sé e dell’ambiente, la creatività, l’immaginazione, il senso critico necessari a fronteggiare e governare l’universo in espansione delle tecnologie con istruzione qualitativamente elevata e ‘sapienza del cuore’. Le culture educative fioriscono in scuole che sanno essere, nel contempo, comunità educanti e professionali insieme».

Sono due passaggi molto significativi contenuti nelle “Premesse culturali” alle Indicazioni Nazionali per il curricolo Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione ma che si possono estendere a tutti i livelli scolastici e che attendono solo di essere tradotti in pratica quotidiana e diffusa. E le culture educative di cui si parla comprendono tutti i saperi, tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli scientifici raggruppati nelle Indicazioni sotto la voce “Istruzione integrata matematico-scientifico-tecnologica (STEM)”. Tutti concorrono alla costruzione del curricolo verticale imperniato sulle cosiddette ‘conoscenze essenziali’ e realizzato secondo il criterio del non multa, sed multum: non occorre insegnare molte cose ma poche ed essenziali conoscenze «rilevanti (sul piano culturale), significative (sul piano scientifico), essenziali (sul piano formativo)».

Al lettore attento non sarà sfuggito l’inciso che motiva la scelta di parlare delle STEM – e non delle singole discipline – e che sottolinea come la trattazione delle discipline scientifiche e tecnologiche sia introdotta da una premessa «che ne mette in luce i punti di aggregazione, ferme restando l’identità e le specificità, anche dal punto di vista didattico, di ognuna di esse»; per questo poi, quando si trattano gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) e le conoscenze da acquisire al termine di un ciclo, c’è un graduale richiamo esplicito alle discipline e ai rispettivi specifici contenuti.

In effetti nella pratica didattica, così come nella grande ricerca scientifica, è attraverso l’affronto dei singoli contenuti, è nell’attenzione all’originalità e specificità, è nell’applicazione delle metodologie adeguate che poi si raggiungono i più alti obiettivi culturali e, nel caso scolastico, educativi. Se depurata da ogni riduzionismo e formalismo (che, è vero, hanno afflitto molto dell’insegnamento scientifico), una proposta didattica preoccupata delle conoscenze non va a scapito delle competenze. Se a introdurre a una disciplina è un insegnante che si muove nella prospettiva educativa integrale della persona (citata nella premessa delle Indicazioni), egli saprà attivare, proprio dall’interno della disciplina stessa, tutte le dinamiche, le attenzioni, le azioni che fanno crescere le competenze umane, cognitive, relazionali, sociali richieste. Lo documentano molti articoli di Emmeciquadro, come ad esempio in questo numero i resoconti delle esperienze condotte nella secondaria di primo e di secondo grado, che mostrano interessanti percorsi nei quali – nel primo caso – le conoscenze specifiche sono state acquisite dai ragazzi attraverso l’esperienza diretta, il coinvolgimento personale, l’organizzazione in autonomia del lavoro in laboratorio, il lavoro di squadra, il confronto; a queste si aggiungono, nel secondo caso, la capacità di progettazione di esperimenti, la prontezza nell’affrontare gli imprevisti, l’assunzione di ruoli specifici nel team, l’utilizzo appropriato degli strumenti informatici, la messa a punto di adeguate ed efficaci modalità di comunicazione.

È una sterile contrapposizione quella tra competenze e conoscenze, tra sapere e saper fare. Le competenze si acquisiscono mentre si affrontano delle conoscenze, mentre ci si misura con contenuti disciplinari precisi; e le competenze più di tipo relazionale si alimentano e si rafforzano dentro individuabili percorsi conoscitivi dove collaborazione, comunicazione, empatia, creatività, spirito di iniziativa vanno di pari passo con l’impegno e il gusto della conoscenza, con la gioia della scoperta, con lo sviluppo del pensiero critico.

D’altro canto, le conoscenze non sono fine a se stesse, non sono freddi contenuti da trasmettere per arricchire il bagaglio culturale del cittadino; sono piuttosto parte integrante di una formazione di personalità armoniche, aperte, consapevoli della portata, del valore, dell’utilità delle conoscenze stesse.

Si tratta allora di evitare i due estremi: o puntare tutto sul saper fare, il che impoverisce l’esperienza scolastica riducendola a semplice addestramento; o insistere rigidamente e formalisticamente sui contenuti, il che porta a un nozionismo arido e sempre più anacronistico.

L’insegnamento delle discipline scientifiche e tecniche è forse più esposto al rischio di questi due estremi; ma non è per una intrinseca caratteristica del sapere scientifico quanto piuttosto per una visione di scienza non adeguata, per un’immagine di scienza funzionalistica e priva di ogni valenza culturale ed educativa. La consapevolezza di questa valenza è ciò che ha mobilitato i più grandi scienziati e che ancora oggi è testimoniata da molti ricercatori e studiosi anche su queste pagine, come accade in questo numero con i contributi di Maria Prodi e Matteo Galaverni.

Mario Gargantini

(Direttore di Emmeciquadro)

© Rivista Emmeciquadro