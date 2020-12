Edmund Kean, chi è? / “Il più grande di sempre”, l’interpretazione di Gigi Proietti

Chi è Edmund Kean? E’ il quesito che si pone ed incuriosisce chi non ricorda il grande attore teatrale britannico, nella serata in cui Raiuno propone dal Silvano Toti Globe Theatre di Roma “Gigi Proietti in Edmund Kean”. L’attore è vissuto tra fine settecento ed inizio ottocento e tuttora è considerato uno dei più grandi interpreti della storia inglese. Il suo percorso nel mondo del teatro non inizia nel migliore dei modi, nel senso che davanti a se non trova una strada spianata e per diversi anni le sue prospettive e i suoi sbocchi appaiono limitati. Nel 1814, tuttavia, la direzione del Drury Lane, ormai ad un passo dalla bancarotta, decide di concedergli una possibilità, approfittando di alcuni “test” che stava tentando di portare avanti per risollevare la popolarità del teatro. Edmund Kean, senza alcun dubbio, viveva con grande coinvolgimento la passione e l’amore per il teatro ed era fortemente convinto nei propri mezzi al punto da fargli esclamare che se fosse mai riuscito nei propri intenti sarebbe impazzito.

Chi è Edmund Kean? “Il più grande attore che abbia mai visto”

Per rispondere alla domanda “chi è Edmund Kean?”, prendiamo in prestito alcune dichiarazioni di Sir George Henry Lewis, che nel 1875 affermò che “Edmund Kean era senza paragoni il più grande attore” che avesse mai visto fino a quel momento. “Era un attore di doti talmente splendide negli uffici più alti della sua arte, che nessuno della nostra epoca può essere definito uguale a lui in rango […].”. Tra le interpretazioni di Edmund Kean spiccano Riccardo III, Amleto, Otello, Macbeth e Lear. Una serie di performance che riscossero l’approvazione anche del critico William Hazlitt: “Per voce, sguardo, azione ed espressione nessun attore da molti anni è venuto fuori che possa eguagliarlo. Gli applausi, dalla prima all’ultima scena, sono stati unanimi, forti e ininterrotti”. Un successo inequivocabile, nonostante i rapporti tesi con la stampa. Una carriera straordinaria nonostante il declino iniziato nel 1822, dopo le accuse di adulterio e la separazione dalla moglie e dai figli.



