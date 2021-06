Edna Galvao e Sofia, moglie e figlia Enrico Bertolino/ “Amo la sua gioia di vivere”

Edna Galvao è la moglie di Enrico Bertolino. I due, molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, stanno insieme da più di vent’anni, come ha raccontato il comico a Caterina Balivo nel 2019, ospite a “Vieni da me”. Edna Galvao è brasiliana: ha incontrato Enrico su un aereo diretto dal Brasile in Italia. Nel 2004, insieme al marito ha fondato l’Assocazione Vida a Pititinga Onlus per aiutare le famiglie di una piccola comunità di pescatori nel nord-est del Brasile. Enrico Bertolino e la moglie Edna stavano cercando una casa sul mare per le vacanze: “Ci avevano proposto di alzare un muro per evitare quella popolazione così scontrosa: ci siamo rifiutati, e abbiamo usato quei soldi che avremmo dovuto spendere in muri e recinzioni, per integrarci con la comunità locale”, ha spiegato il comico.

Edna Galvao ed Enrico Bertolino: la nascita della figlia Sofia

Qualche mese fa, in un’intervista a Fs News, Enrico Bertolino ha parlato così della moglie Edna Galvao: “Ci si innamora del suo modo di vivere, della sua gioia di farlo. L’amore con il tempo diventa complicità”. Il comico e la moglie hanno una figlia, Sofia, nata nel 2010. “Sono diventato papà tardi. Non l’ho vista nascere perché stavo facendo girando un film. Sofia è arrivata tardi, ma mi ha dato una bella spinta”, ha confessato Bertolino nel salotto di Caterina Balivo. In una recente intervista a Repubblica, il comico milanese ha rivelato di aver fatto il Cammino di Santiago: “Un’esperienza da fare, molto intensa per gli incontri che si possono fare, per conoscere le persone e le loro motivazioni. Sono credente, non sono sempre in chiesa, ma ci vado. Quest’anno con mia figlia Sofia per la sua prima comunione“.

