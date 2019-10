Edo Varini e Chiara Pardini si sposano/ Uomini e donne, annuncio in tv e…

Due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono pronti a tornare nel dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si tratta di Edo Varini e Chiara Pardini, la coppia che proprio all’interno del programma televisivo si è incontrata e poco dopo innamorata. Un amore che dapprima li ha spinti a lasciare insieme il programma dove questa volta sono pronti a tornare per fare un lieto annuncio. Edo e Chiara, infatti, hanno deciso di sposarsi e quale occasione migliore se non quella di annunciarlo proprio nel programma che ha permesso ad entrambi di conoscersi? Si tratta di una bellissima sorpresa che la coppia ha voluto condividere con il pubblico di Uomini e Donne e con tutta la redazione del programma. Per chi non li ricordasse, Edo Varini è stato uno dei cavalieri del programma dove ha fatto il suo ingresso indossando un abito da pilota. Una scelta non casuale, visto che l’uomo è un grandissimo appassionato di automobilismo. Da giovane, infatti, ha cominciato a muovere i primi passi in questo difficilissimo mestiere confrontandosi dapprima con le motociclette e poi con le automobili. Durante la sua carriera ha vinto diversi premi e competizioni, ma oggi lavora come opinionista ad Odeon TV.

Edoardo: “E’ nato tutto dalla curiosità di Chiara”

Edoardo è arrivato nel programma di Maria De Filippi nell’aprile del 2019, ma poche settimane dopo ha lasciato il programma per viversi la sua storia d’amore con Chiara alla luce del sole. La conoscenza tra i due è durata circa un mese e mezzo e si è conclusa con la decisione dopo pochi mesi di viversi fuori dal programma. “E’ nato tutto dalla curiosità di Chiara di sapere, vista la mia professione, se io avessi conosciuto in passato due suoi parenti strettissimi, sua cugina e suo zio, piloti di macchine come me” ha raccontato Edo dalla pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex campione automobilistico ha poi rivelato: “tutto questo perché dopo la mia prima registrazione dietro le quinte già si vociferava che io fossi un pilota di auto da corsa. Inoltre Chiara mi ha detto di essere rimasta colpita dal mio modo di parlare e di fare dal mio primo intervento durante la trasmissione”.

Chiara: “all’inizio non mi fidavo di Edo”

Anche Chiara, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha ricordato i primi momenti della storia con Edo: “all’inizio della mia relazione ero parecchio perplessa per via del fatto che è una persona estremamente social, davvero troppo per i miei gusti, e siccome in passato ho avuto a che fare con persone ossessionate dai social”. Questa passione per i social ha spinto Chiara a partire sulla difensiva, ma poi qualcosa è cambiato: “col passare del tempo con lui ho capito che non avrei dovuto preoccuparmi, d’altronde lui è una persona molto egocentrica caratterialmente, sa di essere un uomo piacente e ci gioca su. Si definisce “edocentrico”, e penso che questo spieghi meglio di qualsiasi altro aggettivo che persona è. Io, dal mio canto, sono molto defilata quindi all’inizio queste differenze mi preoccupavano un po’”. Oggi la coppia è pituita che mai al punto che, a distanza di pochi mesi dall’uscita dal programma, i due torneranno per annunciare le nozze.



