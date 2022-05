Edoardo, amico Alessandro Iannoni/ Chi è? All’Isola dei Famosi per convincerlo a…

Edoardo, amico Alessandro Iannoni: sbarca all’Isola dei Famosi 2022 per convincerlo a restare

Per Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, questa sera, ci sarà una sorpresa speciale dal quale potrebbe dipendere la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso della diciannovesima puntata in onda questa sera, Alessandro, esattamente come tutti gli altri naufraghi, dovrà svelare la propria scelta in merito al prolungamento. Tutti i concorrenti, infatti, annunceranno se hanno deciso di accettare il prolungamento fino al 27 giugno o meno. Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, pare che Alessandro sia quello più titubante.

Il figlio di Carmen Di Pietro pare non abbia ancora deciso se restare o meno in Honduras accettando il prolungamento. Qualora Alessandro dovesse decidere di rientrare in Italia rifiutando il prolungamento, l’Isola perderebbe un grande protagonista. Da qui la scelta di tentare la carta dell’amico per convincerlo a restare.

Edoardo, l’amico di Alessandro Iannoni: il messaggio all’Isola dei Famosi 2022

Uno dei migliori amici di Alessandro Iannoni, Edoardo, questa sera, dovrebbe parlare con il figlio di Carmen Di Pietro per convincerlo a restare in Honduras fino al 27 giugno. Secondo quanto svelato da Deianira Marzano, pare che l’amico avrebbe dovuto abbracciare Alessandro, ma a causa di presunti casi di covid, l’abbraccio non ci sarà. In compenso, l’amico avrà la possibilità di parlare con Alessandro attraverso un collegamento.

Il fine della sorpresa sarà quello di convincere Alessandro ad accettare il prolungamento esattamente come accaduto al Grande Fratello Vip 6 quando i concorrenti ebbero la possibilità di parlare con amici e parenti prima di accettare il prolungamento fino a marzo. Ilary Blasi e l’intera squadra dell’Isola dei Famosi 2022 puntano a convincere Alessandro che è considerato, dal pubblico, anche un probabile vincitore. L’amico di Alessandro riuscirà a convincerlo?

