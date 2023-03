Edoardo attacca Antonella, Andrea Maestrelli li stronca/ “Non è amore, vi fate male”

GF Vip, il parere di Andrea Maestrelli su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Animi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, protagonisti ancora Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo l’ennesimo litigio, il volto di Forum si è sfogato con alcuni coinquilini per l’atteggiamento della ragazza, che si sarebbe inventata delle cose giurando il falso: “Una persona che arriva a giurare il falso, a dire: ‘Tu quella volta, giuro su mia madre, hai detto questa cosa qua’. E questa cosa qua non è vera, perché io so come è andata la conversazione. Lei ha giurato su sua madre che io le ho detto: ‘Quanto è bella la Murgia’. Non sta palesemente cavalcando l’onda della vittima?“.

Ad ascoltare attentamente lo sfogo è Andrea Maestrelli che, come mostra un video condiviso sul sito del reality, ammette che il loro non è amore e che i loro litigi quotidiani ne sono la dimostrazione: “Prendi atto che questo non è amore. Non so cos’è. Se ci tenete a questa relazione, la tutelate nella vita tutti i giorni. Ad oggi la vita tua è qua dentro, e la dovete tutelare qua tutti i giorni. Qua non si tratta di amore, qua vi affossate a vicenda e vi fate male, tutti e due. Sono cinque mesi che vi fate male, ma vi volete svegliare?“.

Andrea Maestrelli sui “Donnalisi”: “La vostra storia non esiste“

Edoardo Donnamaria ammette di essere d’accordo con Andrea Maestrelli, e torna ad attaccare Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022: “La sensazione è che lei non la vuole chiudere, ma mi fa mandare fuori di testa la sua convinzione di dover dire: ‘Non ti voglio mai più vedere’. Io ho la sensazione che lei lo faccia per il gioco“. Andrea interviene nuovamente per placare la sua rabbia: “La devi risolvere, è una vostra fragilità. Le discussioni per cui vi allontanate sono follie“.

Donnamaria ammette: “Lo so, ma sono il primo che riconosce che è una debolezza“. E, a quel punto, Andrea Maestrelli lo mette di fronte ad una possibile amara realtà: quello con Antonella Fiordelisi non può essere definito amore. “Non basta prenderne atto. Tutelatevi, lo dico per te e per lei. Sono amico tuo come sono amico suo, allo stesso identico modo. La vostra storia non esiste, non è amore” confessa a Edoardo.











