Edoardo Baietti e Paola Caruso, che feeling!/ “Sono un secchione che rimorchia…”

Ogni programma ha le sue dinamiche e riuscire a trovare la via di una maggiore esposizione dipende principalmente dalla forza di volontà e determinazione del concorrente. In questa edizione 2022 de La pupa e il secchione non tutti stanno riuscendo a delineare un percorso degno di nota, ma alcuni nuovi ingressi possono rompere gli equilibri come nel caso di Edoardo Baietti. Il pupo ha fatto il suo ingresso nel programma nel corso della quarta puntata, trasmessa martedì 5 aprile; il suo approdo all’interno del reality è stato definito in virtù della scelta di inserire nel cast come secchiona anche il volto noto Paola Caruso. I due quindi formeranno una nuova coppia pronta a dare battaglia a tutti gli altri concorrenti per raggiungere la vittoria finale. Dalle prime parole di Edoardo pare che il feeling tra i due possa sbocciare abbastanza facilmente; il ragazzo ha infatti letteralmente ricoperto di complimenti la Caruso in particolare dal punto di vista estetico. La ragazza con la sua simpatia ed energia ha apprezzato ironicamente il gesto dando comunque l’impressione di scorgere buone possibilità di intesa. Baietti si è messo inoltre in mostra con un ballo divertente e sfrenato insieme alla sua compagna di viaggio, una sorta di biglietto da visita per i due nuovi entrati che hanno comunque regalato ampi sorrisi al pubblico e alla giuria.

Edoardo e Paola si sono anche cimentati in un antipasto di quelle che saranno le gare che dovranno affrontare nelle prossime settimane, in particolare lo Zucca quiz. Per l’occasione però nessuno dei due è riuscito a primeggiare, come giusto che sia visto l’imminente ingresso. Per ora chiaramente è difficile dare un giudizio sul ragazzo appena entrato, ma da quel poco che è trapelato dopo il suo ingresso pare abbia le carte in regola sia per andare avanti nella competizione sia per raggiungere una stabilità di coppia con Paola Caruso. Nella prossima puntata si vedranno finalmente i frutti di questa prima settimana di permanenza, al fine di capire quali potranno essere le reali possibilità del ragazzo di emergere in questa edizione 2022 de La pupa e il secchione.

Edoardo Baietti è in attesa di conseguire la quarta laurea e in attesa ha deciso di partecipare alla Pupa e il Secchione show. “Sono un secchione che rimorchia anche se non tutte capiscono subito questo mio fascino”, ha detto Edoardo nel suo video di presentazione, che poi, dipingendo la sua pupa ideale non ha mancato di sottolineare le caratteristiche peculiari: “Bionda e con un fondo schiena maestoso”. Il secchione di Paola Caruso ha 27 anni di età e la sua passione è sempre stata accanto allo studio anche la recitazione fin dall’infanzia. Si è laureato nel 2009 con 110 e lode in Filosofia alla Sapienza di Roma ed è in procinto di prendere la sua quarta laurea. Nella vita di lavoro fa il docente a contratto ed è anche giornalista. Inoltre è anche un noto attore, tra le sue partecipazioni più famose il ruolo di Spiffy in quelli dell’intervallo su Disney Channel.

Nella clip di presentazione si è definito un secchione che rimorchia, anche se le donne non apprezzano subito il suo fascino che emerge dopo che lo si è conosciuto bene. La sua pupa ideale che rispecchia molto Paola Caruso, la show girl cui è in coppia, deve essere giunonica e con un lato b da urlo. Paola Caruso aveva chiesto un secchione che fosse moro, palestrato sullo stile di Gianmarco Onestini e che fosse anche intelligente.











