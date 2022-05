Edoardo Baietti “il secchione che rimorchia”/ Che feeling con Maria Laura!

Edoardo Baietti si è fatto vedere a La Pupa e il Secchione Show per essere molto diverso dai suoi “colleghi” secchioni. Proprio lui si è raccontato come “il secchione che rimorchia“. Infatti ha avuto un buon rapporto fin da subito con le Pupe dimostrandosi intelligente ma anche piuttosto gradevole di aspetto. Ragazzo serio e di buon temperamento è una delle vere sorprese del programma Mediaset anche perché ci ha mostrato un aspetto molto diverso rispetto al passato quando invece i secchioni erano anche piuttosto stereotipati e senza un minimo di fascino. Edoardo no invece ha dimostrato di saperci anche fare con le ragazze, raccontandosi attraverso il suo modo di dialogare e la sua intelligenza.

È così che senza dubbio si è rivelato il secchione più attraente di tutti, scatenando le fantasie anche di ragazze bellissime. Dotato di un grande charme è inoltre un uomo che sa come confrontarsi con il gentil sesso, che sa essere gentile e amorevole ma allo stesso tempo anche fermo sulle sue decisioni. Proprio per questo ci sembra che la sua partecipazione al programma lo erga a papabile vincitore con il pubblico che sui social network fa il tifo per lui.

Edoardo Baietti, rientra in finale all’ultimo con Maria Laura

Edoardo Baietti ha avuto modo di distinguersi nel corso dell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione Show. Entrato con il ruolo di vero e proprio secchione, ha seguito l’esperienza senza mai discostarsi dalla sua attitudine ed essenza. Non a caso, è sempre stato poco vicino alle dinamiche televisive, compresi i contrasti e le accese discussioni che spesso caratterizzano un reality di questo tipo. La sua personalità a tratti forse troppo introversa lo ha limitato dal punto di vista dell’esposizione ma il suo giudizio può essere comunque positivo dal punto di vista della competizione. Anche nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso 26 aprile e valevole per le semifinali, il suo ruolo non è stato certamente di grande rilievo ma non ha pregiudicato la validità del suo cammino. Clicca qui per il video di presentazione.

La sua esperienza è stata condizionata dall’essere rimasto senza compagna, per poi essere abbinato a Maria Laura con la quale nel corso della puntata si è giocato le sue carte per accedere alla finale. Si è ritrovato infatti in sfida con la coppia composta da Alessio e Ilaria imponendosi con una vittoria schiacciante. Il giudizio della sua esperienza è certamente positivo, soprattutto in virtù del suo ruolo all’interno del programma che non poteva essere di grande spettacolo visto il suo background decisamente lontano dalle dinamiche televisive. Inoltre, pur essendosi ritrovato di punto in bianco senza compagna, non si è mai perso d’animo. Nella prossima puntata che decreterà il vincitore di questa edizione le sue possibilità di rivalsa sono piuttosto alte.











