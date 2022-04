Edoardo Baietti/ Nuova pupa? Feeling con Paola Caruso a La Pupa e il Secchione ma…

Edoardo Baietti è entrato in corsa nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show come secchione di Paola Caruso. I due hanno formato una coppia pronta a fare battaglia con gli altri partecipanti per poter vincere. Edo ha affermato che secondo lui può sbocciare un bel feeling con la Caruso, infatti lui l’ha riempita di complimenti, specialmente per quanto concerne l’aspetto estetico. Lei con la sua simpatia ha ironicamente apprezzato gesto, facendo pensare al pubblico che probabilmente ci potrebbero essere delle chance d’intesa tra i due. Il ragazzo si è pure fatto vedere insieme alla sua pupa mentre ballavano e i due risultavano abbastanza divertenti e buffi e con questo gesto hanno regalato al pubblico tante risate.

PAOLA CARUSO, SCUSE A MILA SUAREZ "LIMITE SUPERATO"/ "La mia rabbia viene da altro"

Edoardo Baietti, difficile giudicare

La coppia formata da Edoardo Baietti e Paola Caruso ha fatto vedere un assaggio di quello che succederà nelle puntate successive de La Pupa e il Secchione Show, partecipando allo zucca quiz. Entrambi non sono riusciti a vincere, anche perché sono entrati da poco nel programma. Per adesso, ovviamente non si può giudicare il ragazzo, ma da quel poco che si è visto pare abbia tutte le carte in regola per continuare la competizione. Edoardo sta aspettando di prendersi addirittura la quarta laurea e nell’attesa ha preso la decisione di partecipare a questo programma. Lui in un’intervista ha affermato di essere un secchione che riesce lo stesso a rimorchiare, anche se non tutte capiscono all’istante il suo fascino. Nel video di presentazione lui ha affermato che la sua pupa ideale dovrebbe essere bionda con un sedere maestoso. Lui ha 27 anni e la sua passione è stata, oltre allo studio, la recitazione fin da quando era piccolo. Nell’anno 2009 si è laureato a Roma alla Sapienza in Filosofia con 110 e lode e adesso si vuole prendere la quarta laurea. Nella vita fa l’insegnante e il giornalista. Oltre a ciò è anche un attore abbastanza conosciuto, infatti ha partecipato a una serie tv su un canale per bambini. Lui ha detto che il suo fascino non viene compreso subito. Paola aveva chiesto un pupo bello, moro e palestrato, ma anche intelligente, quindi probabilmente non è rimasta completamente soddisfatta quando ha scoperto che il suo secchione sarebbe stato lui.

Paola Caruso squalificata/ La madre:"Le tro*e vanno avanti, le persone perbene no"

Edoardo Baietti, continuerà da solo?

Purtroppo nella scorsa puntata Edoardo Baietti si è trovato a rimanere da solo a La Pupa e il Secchione Show, in quanto la sua compagna Paola Caruso è stata squalificata per i suoi comportamenti avuta Mila Suarez. Pare sia stata proprio lei ad alzare le mani per prima, quindi è stata invitata a lasciare subito il programma. Nella prossima puntata sicuramente conosceremo la prossima pupa che affiancherà Edoardo. Sarà una bella coppia? Andranno d’accordo?

LEGGI ANCHE:

Flavia Vento vs Paola Caruso: "Urla e mi sputa addosso!"/ "Mi può attaccare il Covid"

© RIPRODUZIONE RISERVATA