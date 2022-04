Edoardo Baietti, perché è assente a La Pupa e il Secchione?/ Caruso sola: “Problema…”

Una serata difficile per Paola Caruso che, nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione show, si è ritrovata ad affrontare i provvedimenti disciplinari presi a causa della rissa in villa con Mila Suarez. Una serata resa ancora più complicata dall’essere rimasta orfana del suo secchione. Edoardo Baietti, il secchione che le è stato assegnato solo una settimana fa in studio, questa sera non c’è. Perché? Nessuna spiegazione dettagliata, solo un cenno da parte di Barbara D’Urso in diretta. Parlando con Paola, la conduttrice ha infatti dichiarato: “[…] il tuo compagno, il secchione, non può essere con noi, non c’è perché ha avuto un problema”. Non è chiaro al momento di che problema si tratti, né quando farà il suo ritorno in villa e dunque in gara a La Pupa e il Secchione show. Per ora Paola Caruso gioca da sola, anche se la sia permanenza nello show è a rischio proprio per quanto accaduto in villa con Mila Suarez.

