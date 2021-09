Edoardo Baldini/ Eliminato da Bake Off Italia 2021 per colpa della gelatina…

La terza puntata di Edoardo Baldini

Edoardo Baldini è uno dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia. Nato a Firenze nel 1993, Edoardo è studente di medicina e chirurgia all’università di Firenze e volontario del 118. Chi lo conosce lo ha soprannominato “Il Principino” perché è un po’ viziato: “Se vedo una cosa che mi piace non posso non acquistarla. Sono un po’ “tamarretto”, ma il giusto. Solo un po’ con la macchina, ma poi nello stile non lo sono assolutamente”, ha detto nel video di presentazione di Bake Off. Nella clip Edoardo ha anche parlato della sua infanzia: “I miei genitori si sono separati quando ero piccolo. La separazione tra loro non è stata facile. Mia mamma mi ha sostenuto per tutta la vita. Quando ne ho avuto bisogno lei c’era”. Il suo sogno è diventare il primo medico ad avere una catena di pasticcerie in tutto il mondo.

Edoardo Baldini: nuovi amici sotto il tendone di Bake Off Italia

Quando cucina un dolce, Edoardo Baldini usa anche gli strumenti del mestiere: siringhe, bisturi e garze. “Le garze sono ottime per fare delle decorazioni. Utilizzo questi strumenti perché mi piace essere preciso e gli strumenti chirurgici sono i più precisi in assoluto”, ha confessato nel suo video di presentazione. Purtroppo Edoardo è stato eliminato nella terza puntata di Bake Off Italia, la sua jelly cake non ha convinto i giudici. Nonostante la breve partecipazione al cooking show, lo studente di medicina ha legato molto con i suoi compagni di avventura: “Qui ho trovato un fantastico gruppo di amici, i rapporti e le emozioni sono ampliati in modo inspiegabile, sono sicuro che anche attraverso lo schermo riuscirete a percepirlo!”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto a Villa Borromeo d’Adda con alcuni concorrenti.

