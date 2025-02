Edoardo Bennato sarà il principale protagonista del docufilm Rai Sono Solo Canzonette, programma che andrà in scena in prima serata mercoledì 19 Febbraio 2025. Se ormai tutti conosciamo la carriera e i riconoscimenti del cantautore partenopeo non si può dire lo stesso della vita privata e non si conoscono tante cose riguardo Edoardo che ha una figlia di nome Gaia.

Gaia Bennato è la figlia di Edoardo Bennato che ne ha parlato in qualche occasione ma è sempre stato molto attento a difendere la privacy della moglie Silvana e della figlia Gaia. Sappiamo che Gaia è nato nel 2005 e quest’anno compirà 20 anni, tutte le altre informazioni sono date dal cantautore che ne ha parlato ai microfoni di Radio Italia Live.

Edoardo ha rivelato che dalla nascita della figlia lui è diventato molto più responsabile ed è molto attento alle esigenze della propria famiglia. Alla radio ha raccontato: “Ama molto la pizza ed esprime la sua allegria cantando, è una delle sue più belle passioni“. Edoardo Bennato e la figlia Gaia hanno un legame molto forte e l’uomo ne ha parlato spesso in termini entusiastici.

Edoardo Bennato e l’importanza della madre Silvana per la figlia Gaia

Edoardo Bennato ha raccontato che la figlia ha una grande passione per la musica e già ora si diverte a fare videoclip musicali da sola, la ragazza che ora ha ormai 20 anni ha frequentato gli studi alla scuola americana e parla perfettamente l’inglese. Gaia pratica sport e si allena in nuoto sincronizzato.

Ma oltre che da Edoardo e Gaia la famiglia vede la presenza anche di Silvana, la seconda moglie del cantautore del quale si sa davvero ben poco. La donna però ha un ruolo chiave nel mantenere la famiglia e il cantante parlò cosi poco tempo fa in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera dove fu molto schietto:

“Abbiamo fatto crescere Gaia nell’armonia, è stupenda e infatti sa fare tutto, lei è per me quello che è stata mia madre. L’ho avuta a quasi 60 anni con una ragazza che non solo l’ha fatta bella ma che vive per lei e d’altronde anche suo padre me l’aveva detto: Silvana, praticamente da sempre, vuole solo diventare mamma” chiosa l’uomo