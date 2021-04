Edoardo Bennato/ Dall’incidente del 1995 alla nascita della figlia Gaia

L’incidente stradale in cui ha perso la vita la Paola Ferri, la fidanzata Edoardo Bennato

Oggi, lunedì 26 aprile, inizia l’ultima settimana di “Via dei Matti numero 0”, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3. L’ospite di questa sera è Edoardo Bennato, già ospite dei due artisti lo scorso marzo durante la prima settimana di messa in onda. Edoardo Bennato è nato a Napoli, nel quartiere Bagnoli in viale Campi Flegrei 55, nel 1946. Ha due fratelli minori, Eugenio e Giorgio (noto con il nome d’arte Zito), entrambi musicisti. Il 15 gennaio 1995 Bennato è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita la sua fidanzata, Paola Ferri, studentessa di psicologia. I due, che stavano insieme da un paio di anni, tornavano a casa della ragazza dopo una serata trascorsa con gli amici. La ragazze, 23 anni, è morta dopo cinque giorni di coma.

Edoardo Bennato: la nascita della figlia Gaia

Edoardo Bennato ha una figlia Gaia, nata nel 2005. Bennato è molto riservato e della sua vita privata si conosce molo poco, a partire dal nome della madre della figlia “Meno male che c’è lei, quando sono giù di corda guardo i suoi filmati e mi tiro su di morale”, ha dichiarato Bennato parlando della ragazzina, in occasione di una vecchia intervista rilasciata nel salotto di Domenica Live da Barbara D’Urso. Il cantante napoletano è iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Napoli: la sua tesi di laurea era dedicata alla ristrutturazione della zona dei Campi Flegrei. Nel settembre del 1981 Bennato è stato arrestato con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell’allora questore di Taranto Musumeci. Dopo una notte in cella è stato giudicato per direttissima e condannato a una multa di 250.000 lire e al pagamento delle spese processuali.

