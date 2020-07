Edoardo Bennato/ “Ho cantato contro guerre, razzismo e potere” (C’è tempo per)

Edoardo Bennato ospite di “C’è tempo per“, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi e trasmesso martedì 28 luglio 2020 su Raiuno. Il cantautore napoletano parlerà sicuramente dell’uscita del libro “Girogirotondo”, pubblicato lo scorso 2 luglio per Baldini+Castoldi, e nato dal titolo di una canzone scritta per la figlia Gaia. Un titolo che richiama proprio una sua canzone come ha raccontato al Corriere della Sera (data 3 luglio 2020): “il titolo del libro, che esce per Baldini+Castoldi il 2 luglio, è Girogirotondo e viene da una canzone scritta per Gaia: “Siamo tutti sulla stessa barca, tutti della stessa razza. Ma i cattivi sfortunatamente sempre ai posti di comando, ah ah”. E Koso è opera di Gaia a cinque anni”. Alla fine anche lui ha ceduto alla scrittura di un libro, anche se ha specificato di averlo fatto proprio per la figlia: “Gaia è una adolescente, il futuro mi preoccupa e non posso più permettermi il lusso di essere un pazzaglione”. Un termine curioso “pazzaglione” che ha spiegato così al Corriere: “ho sempre riempito i testi di strepitii politico-esistenziali e di denunce. Ho cantato contro guerre, razzismo, stupidità, potere. Il primo brano, Salviamo il Salvabile, lo suonavo per strada, mi ero costruito un tamburello a pedale per suonare contemporaneamente anche chitarra e kazoo. Sono partito col punk perché a una comunità schizofrenica rispondevo con un linguaggio schizofrenico. Ho ironizzato su tutto, anche in modo violento, come in Ma che bella città, o in Uno buono, uno sfottò al presidente della Repubblica Leone. Ora, continuo a cantare cose provocatorie, sto registrando un album che esce a settembre, ma la differenza è che mi sento responsabile verso una bambina che si affaccia al mondo”.

Edoardo Bennato sulla canzone Viva la mamma

Il successo di Edoardo Bennato è sicuramente legato a canzoni diventate oramai dei cult come “Viva la mamma”, singolo pubblicato nel 1989 e dedicato alla sua amata mamma. “Portava avanti tutto lei, come sanno fare le donne anche quando sembra che siano gli uomini a comandare. Diceva “il risparmio è il miglior guadagno”, non ci ha mai fatto sentire disagi” – ha raccontato il cantautore napoletano rivelando – “s’inventò una scuola materna di quartiere: sceglieva solo le maestre che sapevano dare tanto affetto ai bambini”. Una infanzia serena quella di Bennato che tra i suoi ricordi ha: “papà che tornava in bici, la sera, dall’Italsider di Bagnoli, e diceva a noi tre figli: ragazzi, tutto bene, tutto bene! Chi sa che passava in fabbrica: chiasso, fumo, fatica e la salute barattata con lo stipendio… E noi eravamo fortunati: i miei si amavano e mamma era eccezionale. Nei figli maschi il rapporto con la madre è fondamentale: se è sano, avranno rispetto per le donne”. Infine tornando al libro “Girotondo (Codex latitudinis)” ha detto: “ho dovuto raccontare la mia vita per spiegare come sono arrivato qui. A 13 anni, avevo già girato il mondo su una nave da crociera suonando coi miei due fratelli. E ho sempre viaggiato, perché fa capire i fatti al di là della retorica. Ho conosciuto Salvador Allende, Fidel Castro, ho suonato per strada a Londra e ho scritto Arrivano i buoni”.



