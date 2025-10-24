Edoardo Bennato ripercorre le tappe principali della sua carriera e confida una bocciatura inaspettata da parte di una famosa etichetta

Settantanove anni e non sentirli. Edoardo Bennato ha la stessa energia di sempre e continua a calcare l’onda del successo, forte di una lunga carriera che ancora oggi gli sorride. Tanti i successi sfornati negli anni dal cantautore napoletano, che riguarda con orgoglio al suo percorso. Da Il Gatto e la Volpe a L’isola che non c’è passando per Il rock di Capitan Uncino, Viva la Mamma e Un Giorno Credi, sono davvero moltissimi i brani che hanno segnato positivamente la carriera di Edoardo Bennato.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa al Corriere.it, però, ha ricordato quando agli inizi del suo percorso musicale, subì una stroncatura così forte da farlo vacillare. “Quando uscì il mio primo album, Non farti cadere le braccia, il direttore della Ricordi mi disse che i miei brani erano belli ma che a Radio Rai non li avrebbero trasmessi perché avevo la voce sgradevole. Mi dissero che avrei dovuto cambiare mestiere”, ricorda Edoardo Bennato.

Nonostante quella bocciatura, la carriera di Edoardo Bennato ha preso il largo. Come d’altronde avevano previsto due artisti di grande caratura, nonché suoi amici, Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè. Edoardo Bennato, infatti, ce l’ha fatta, diventando a tutti gli effetti un’icona della musica nostrana. Per quanto concerne la vita privata dell’artista, invece, non ci sono molte informazioni disponibili.

Ma sempre nell’intervista al Corriere ha confermato di avere al suo fianco la stessa compagna di sempre, ovvero la madre di sua figlia Gaia. “L’ho avuta a quasi 60 anni con una ragazza che non solo l’ha fatta bella, ma che vive per lei”, ha detto felice e soddisfatto l’artista partenopeo.

